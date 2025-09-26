Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

Standard heeft een spits in huis die zowel de Spaanse als de Duitse nationaliteit heeft. Het is echter zo dat Dennis Ayensa ook voor een Iraans paspoort in aanmerking zou kunnen komen en dat zou hem op het WK van 2026 kunnen brengen. De verandering van nationaliteit is nog niet voor morgen.

Voorbije donderdag had Ayensa het op de persconferentie op de SL16 Football Campus onder andere over zijn blessure, het bod dat afgelopen zomer op hem werd uitgebracht en de eerste stappen die Standard zet onder Vincent Euvrard. Ayensa is de zoon van een Spaanse moeder en en Duitse vader. Daarnaast heeft hij ook Iraanse roots. Laat Iran zich nu al geplaatst hebben voor het WK van 2026.

Zou de huidige aanvaller van Standard op het WK voor Iran kunnen spelen? Hij heeft zich donderdag niet uitgelaten over de kwestie en was zelfs verbaasd dat onze collega's over deze informatie beschikten. "Mijn vader is half Iraans, maar heeft geen paspoort. Mijn grootvader is Iraans, maar is overleden. Dit maakt de zaken dus ingewikkeld."

Administratief moeilijk verhaal voor Ayensa

Het zou een moeilijk verhaal zijn om alles administratief in orde te krijgen, zelfs als Ayensa op het WK voor Iran wil voetballen. "Ik zou niet eens weten waar te beginnen om de nationaliteit aan te vragen," vertelde hij ons. De Iraanse federatie is op de hoogte van zijn situatie en heeft hem al een keertje benaderd met het WK in gedachten.

"Ze hebben me al gebeld om naar mijn situatie te vragen, maar dat is alles. Het is niet dichtbij of wat dan ook. Eerlijk gezegd heb ik geen enkele informatie over het onderwerp en ik zoek er ook niet naar. Ik heb geen duidelijke uitnodiging ontvangen, want ik heb geen Iraanse papieren," verklaarde hij. Wat interlands betreft speelde Ayensa enkel één keer voor de U19 van Duitsland.

WK-deelname Ayensa voorlopig een verre droom

Zijn naturalisatie lijkt dus niet onmiddellijk te gebeuren, maar het spelen van een WK blijft natuurlijk wel een droom voor elke profvoetballer. Wie weet wordt het dus wel vervolgd. In de eerste plaats is het uitkijken naar meer doelpunten van Ayensa in de JPL.