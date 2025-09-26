Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

Dennis Ayensa is weer terug bij Standard, na drie wedstrijden aan het begin van het seizoen te hebben gemist vanwege een blessure. De aanvaller is tevreden over het werk dat is verricht sinds de komst van Vincent Euvrard en is vol vertrouwen voor de wedstrijd tegen Club Brugge aanstaande zaterdag.

Gedurende 45 minuten tegen Mechelen, gevolgd door 65 minuten tegen Westerlo, heeft Dennis Ayensa zijn terugkeer op het veld gemaakt na zijn blessure die hij aan het begin van het seizoen opliep. De aanvaller van Standard, die de nederlagen tegen Union, Cercle en Leuven miste, keek terug op deze moeilijke periode op persoonlijk vlak tijdens een persconferentie op donderdag, twee dagen voor de wedstrijd tegen Club Brugge.

"Er is nooit een goed moment om geblesseerd te raken, maar ik had een beetje geluk dat er een internationale break kwam om tijd te winnen. Tijdens mijn afwezigheid hebben we alle wedstrijden verloren en ik zat op de tribune, ik wilde helpen. Ik heb mijn best gedaan om weer fit te worden."

Standard verandert het plan niet ondanks het drukke schema

Na de eerste overwinning onder leiding van Vincent Euvrard tijdens de uitwedstrijd in de Kempen, zullen de Rouches gedurende de maand oktober achtereenvolgens alle beste teams van het land tegenkomen. Volgens Dennis Ayensa verandert de overwinning in het Kuipje en het drukke schema niets aan de werkwijze van de Luikenaars.

"We focussen op hetzelfde. We willen alle wedstrijden winnen en zo professioneel mogelijk zijn om vooruitgang te boeken. Ook al hebben we verloren van Leuven en gelijkgespeeld tegen Mechelen, we zagen verbeteringen, zelfs op training. Tegen Brugge zagen we opnieuw dat we Westerlo niet 90 minuten konden afhouden. Ze weten goed te scoren, maar wij kunnen dat ook."

"We zijn vol vertrouwen (voor de wedstrijd tegen Brugge), we spelen thuis. We moeten alles geven, onze kansen afmaken en een beetje geluk hebben zodat zij niet al hun kansen benutten, want we weten dat zij kansen zullen krijgen. We zullen ons uiterste best doen met de supporters achter ons om een goed resultaat te behalen."

De ondankbare maar waardevolle rol van Dennis Ayensa voor Standard

Veroordeeld tot een zeer ondankbare rol vorig seizoen onder leiding van Ivan Leko, maakt Dennis Ayensa geen veel betere start van het seizoen door, ondanks de zichtbare veranderingen in het spel van Standard. De Duitser is nog steeds de speler die veel loopt en de verdedigingen vermoeit, ook al heeft Standard dit jaar iets vaker de bal in vergelijking met vorig seizoen.

"Mijn rol is vrij gelijkaardig, je hoeft alleen maar te kijken naar het aantal meters dat ik tegen Westerlo heb afgelegd. Dit jaar hebben we meer balbezit, ook omdat ons team beter is geworden. We hebben een breder spelerskader en meer opties op de bank, met meer ervaring."

"Sinds de komst van Vincent Euvrard begrijpt iedereen beter wat hij moet doen. Als ik een zone onder druk zet, weten de spelers achter mij waar ze moeten zijn. Het beste voorbeeld is Ibra (Karamoko), die vorige week centraal achterin speelde omdat er niemand anders was. Hij had dit nog nooit gedaan, maar presteerde uitstekend omdat iedereen weet wat hij op elke positie moet doen."

Real Madrid heeft me niet gebeld, dus vertrekken was geen optie"

Eind juli vertelde Mircea Rednic ons dat Dennis Ayensa een aanbod had ontvangen om de club te verlaten, maar hij wist hem ervan te overtuigen te blijven. De 28-jarige speler wilde niet uitweiden over het onderwerp, maar hij gaf aan hoezeer hij gefocust was op het project van de Rouches.

"Ik weet niet wat Standard heeft geweigerd, daar wil ik niet over praten. Ik weet niet welke informatie jij hebt. Voor mij is vertrekken nooit een onderwerp geweest. Na vorig seizoen toonden sommige clubs interesse, maar ik wilde niet per se vertrekken. Ik heb voor drie jaar getekend toen ik hier kwam. En Real Madrid heeft me niet gebeld, dus vertrekken was geen optie", zo sloot hij af.