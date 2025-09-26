Interview Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

Loïc Woos
Loïc Woos vanuit SL16 Football Campus
| 0 reacties
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dennis Ayensa is weer terug bij Standard, na drie wedstrijden aan het begin van het seizoen te hebben gemist vanwege een blessure. De aanvaller is tevreden over het werk dat is verricht sinds de komst van Vincent Euvrard en is vol vertrouwen voor de wedstrijd tegen Club Brugge aanstaande zaterdag.

Gedurende 45 minuten tegen Mechelen, gevolgd door 65 minuten tegen Westerlo, heeft Dennis Ayensa zijn terugkeer op het veld gemaakt na zijn blessure die hij aan het begin van het seizoen opliep. De aanvaller van Standard, die de nederlagen tegen Union, Cercle en Leuven miste, keek terug op deze moeilijke periode op persoonlijk vlak tijdens een persconferentie op donderdag, twee dagen voor de wedstrijd tegen Club Brugge.

"Er is nooit een goed moment om geblesseerd te raken, maar ik had een beetje geluk dat er een internationale break kwam om tijd te winnen. Tijdens mijn afwezigheid hebben we alle wedstrijden verloren en ik zat op de tribune, ik wilde helpen. Ik heb mijn best gedaan om weer fit te worden."

Standard verandert het plan niet ondanks het drukke schema

Na de eerste overwinning onder leiding van Vincent Euvrard tijdens de uitwedstrijd in de Kempen, zullen de Rouches gedurende de maand oktober achtereenvolgens alle beste teams van het land tegenkomen. Volgens Dennis Ayensa verandert de overwinning in het Kuipje en het drukke schema niets aan de werkwijze van de Luikenaars.

"We focussen op hetzelfde. We willen alle wedstrijden winnen en zo professioneel mogelijk zijn om vooruitgang te boeken. Ook al hebben we verloren van Leuven en gelijkgespeeld tegen Mechelen, we zagen verbeteringen, zelfs op training. Tegen Brugge zagen we opnieuw dat we Westerlo niet 90 minuten konden afhouden. Ze weten goed te scoren, maar wij kunnen dat ook."

"We zijn vol vertrouwen (voor de wedstrijd tegen Brugge), we spelen thuis. We moeten alles geven, onze kansen afmaken en een beetje geluk hebben zodat zij niet al hun kansen benutten, want we weten dat zij kansen zullen krijgen. We zullen ons uiterste best doen met de supporters achter ons om een goed resultaat te behalen."

De ondankbare maar waardevolle rol van Dennis Ayensa voor Standard

Veroordeeld tot een zeer ondankbare rol vorig seizoen onder leiding van Ivan Leko, maakt Dennis Ayensa geen veel betere start van het seizoen door, ondanks de zichtbare veranderingen in het spel van Standard. De Duitser is nog steeds de speler die veel loopt en de verdedigingen vermoeit, ook al heeft Standard dit jaar iets vaker de bal in vergelijking met vorig seizoen.

"Mijn rol is vrij gelijkaardig, je hoeft alleen maar te kijken naar het aantal meters dat ik tegen Westerlo heb afgelegd. Dit jaar hebben we meer balbezit, ook omdat ons team beter is geworden. We hebben een breder spelerskader en meer opties op de bank, met meer ervaring."

"Sinds de komst van Vincent Euvrard begrijpt iedereen beter wat hij moet doen. Als ik een zone onder druk zet, weten de spelers achter mij waar ze moeten zijn. Het beste voorbeeld is Ibra (Karamoko), die vorige week centraal achterin speelde omdat er niemand anders was. Hij had dit nog nooit gedaan, maar presteerde uitstekend omdat iedereen weet wat hij op elke positie moet doen."

Real Madrid heeft me niet gebeld, dus vertrekken was geen optie"

Eind juli vertelde Mircea Rednic ons dat Dennis Ayensa een aanbod had ontvangen om de club te verlaten, maar hij wist hem ervan te overtuigen te blijven. De 28-jarige speler wilde niet uitweiden over het onderwerp, maar hij gaf aan hoezeer hij gefocust was op het project van de Rouches.

"Ik weet niet wat Standard heeft geweigerd, daar wil ik niet over praten. Ik weet niet welke informatie jij hebt. Voor mij is vertrekken nooit een onderwerp geweest. Na vorig seizoen toonden sommige clubs interesse, maar ik wilde niet per se vertrekken. Ik heb voor drie jaar getekend toen ik hier kwam. En Real Madrid heeft me niet gebeld, dus vertrekken was geen optie", zo sloot hij af.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (27/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Dennis Ayensa

Meer nieuws

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
1
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
1
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
1
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
1
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
5
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge Interview

Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge

16:30
1
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:10
14
📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

19:00
1
Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

17:40
1
21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

18:00
Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

18:20
5
Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

17:00
2
El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

17:20
Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

14:00
2
STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

16:00
Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

13:30
Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

15:20
🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

15:30
Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

12:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Olympia86 Olympia86 over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer Nelvafrel Nelvafrel over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' Nelvafrel Nelvafrel over Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026 Nelvafrel Nelvafrel over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Nelvafrel Nelvafrel over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" jawaddedadde jawaddedadde over De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan Star.CSR Star.CSR over Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker" Wesl Wesl over Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved