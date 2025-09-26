Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

Na het verlies in Anderlecht maakt Ivan Leko zich met KAA Gent weer op voor een moeilijke opdracht. De Buffalo's spelen zondag uit bij Cercle.

Vier dagen na de zege tegen Dender moest Gent al in Anderlecht aan de bak en nu loert de volgende competitiematch alweer om de hoek. "Laten we hopen dat we volgend seizoen vaker om de drie dagen spelen. In een grote club is dat de gewoonte. Nu was het voor ons de eerste keer dit seizoen", aldus Leko over het huidige schema op zijn persconferentie.

De Kroaat ziet ook Europese matchen passeren zonder dat Gent daar aan kan deelnemen. "Ik kan je vertellen dat het mij persoonlijk alleen extra motiveert. Een goede vriend zei me eens: voetbal spelen, dat doe je op dinsdag en woensdag. Hij bedoelde het half als grap, maar voor de helft was hij ook serieus. Dat is een ander niveau en natuurlijk bereiken we dat niveau vandaag nog niet."



Verwijzing naar Champions League-voetbal

Dat was immers een verwijzing naar Champions League-voetbal. Laat Gent eerst maar eens een Europees ticket afdwingen in de competitie. Een eerstvolgende stap in die richting zou het behalen van een driepunter bij Cercle zijn. "Ze brengen nog altijd hetzelfde niveau qua pressing, qua passie", zegt Leko over de tegenstander. "Het is heel vergelijkbaar met het Cercle van de laatste drie-vier jaar."

Cercle is nog altijd uitstekend in druk zetten, maar je ziet wel de hand van Onur Cinel. "Wat wel veranderd is onder de nieuwe coach, is dat ze meer proberen voetballen. Voorheen was het enkel de lange bal spelen en de tweede bal winnen. Ze domineerden zelfs tegen Club Brugge en Anderlecht. Op papier zou je denken dat Cercle op de counter speelt tegen Club en Anderlecht. Dat was niet het geval."

Cercle verdiende al meer

Leko heeft dus complimenten voor de tegenstander van komende zondag. "Ik hou van hun spelwijze. Ze verdienen drie of vier punten meer dan wat ze behaalden. Ik denk dat dit een moeilijkere wedstrijd wordt dan de match van afgelopen dinsdag." Nochtans verloor Gent in Anderlecht. "We zullen geen tijd aan de bal krijgen. We zullen heel goed moeten zijn om in Brugge te winnen."