Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Zondagnamiddag staat Cercle - KAA Gent op het menu. Het meest hartverwarmende moment van die dag vindt misschien wel voor de aftrap plaats.

Het Nieuwsblad weet dat Cercle Brugge van deze wedstrijd gebruik wil maken om de strijd tegen bloedkanker opnieuw onder de aandacht te brengen. Gisteren zou het de verjaardag zijn van Miguel Van Damme: hij zou 32 geworden zijn. Van Damme is in 2022 echter al overleden aan de gevolgen van leukemie. Hij werd amper 28 jaar.

Ook in de laatste jaren van zijn leven was er bij Cercle Brugge al regelmatig aandacht voor de strijd die Van Damme moest leveren. Sinds 2020 is de Vereniging dan ook een samenwerking aangegaan met de stichting METOYOU om bewustwording en onderzoek naar bloedkankers te ondersteunen. Cercle zal zondag in aangepaste shirts spelen.

Dochtertje Van Damme geeft de aftrap

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Gent zal er veel aandacht gaan naar Camille, het 4-jarig dochtertje van Miguel Van Damme. Zij zal in het Jan Breydelstadion de aftrap geven. Dat wordt ongetwijfeld een emotioneel moment. Camille zal vergezeld worden door haar mama Kyana Dobbelaere, de weduwe van Miguel Van Damme.

In het verleden is het shirt van Miguel Van Damme, met rugnummer 16, al meermaals aan het publiek getoond om bepaalde dagen of gebeurtenissen aan hem op te dragen. Cercle Brugge was de ploeg waar hij zijn jeugdopleiding afrondde. Vervolgens zou hij ook enkel bij groen-zwart het doel verdedigen als doelman van een eerste ploeg.

Eerbetoon aan het verhaal van Cercle-icoon

Het is dus logisch dat Van Damme bij Cercle Brugge als een icoon beschouwd wordt en zijn verhaal zo nazindert. Ongetwijfeld zetten ze zondag omstreeks 16u ook bij Gent de handen stevig op elkaar, want dit zijn uiteraard momenten die de ploeggrenzen ruim overschrijden.