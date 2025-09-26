Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Bas Dost heeft officieel een punt achter zijn carrière gezet. De Nederlander wil niet met zijn leven spelen.

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost heeft besloten om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. De Nederlander maakte die beslissing omwille van hartproblemen.

In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar NEC, waar het plots misliep. Tijdens de wedstrijd AZ-NEC zakte hij in elkaar op het veld, hij kreeg een hartstilstand.



Lees ook... Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Ex-Club-spits Bas Dost stopt met voetballen

Dokters van beide ploegen spanden zich in en konden hem succesvol reanimeren. Het grotere probleem was dat Dost een ontsteking op de hartspier had die maar niet verdween.

Bij bijvoorbeeld Christian Eriksen, die ook op het veld in elkaar zakte, ging de ontsteking wel weg. Hoewel het beter gaat met Dost, wil hij geen risisco's nemen.

"Je wil niet met je leven spelen. Ik heb er twee weken over nagedacht en toen de knoop doorgehakt", zei de voormalige Nederlandse international bij AD. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij 24 keer scoorde.