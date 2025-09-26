Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bas Dost heeft officieel een punt achter zijn carrière gezet. De Nederlander wil niet met zijn leven spelen.

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost heeft besloten om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. De Nederlander maakte die beslissing omwille van hartproblemen.

In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar NEC, waar het plots misliep. Tijdens de wedstrijd AZ-NEC zakte hij in elkaar op het veld, hij kreeg een hartstilstand.

Lees ook... Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Ex-Club-spits Bas Dost stopt met voetballen

Dokters van beide ploegen spanden zich in en konden hem succesvol reanimeren. Het grotere probleem was dat Dost een ontsteking op de hartspier had die maar niet verdween.

Bij bijvoorbeeld Christian Eriksen, die ook op het veld in elkaar zakte, ging de ontsteking wel weg. Hoewel het beter gaat met Dost, wil hij geen risisco's nemen.

"Je wil niet met je leven spelen. Ik heb er twee weken over nagedacht en toen de knoop doorgehakt", zei de voormalige Nederlandse international bij AD. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij 24 keer scoorde.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Bas Dost

Meer nieuws

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
1
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
1
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00
Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
4
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30
7
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
4
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
11
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
2
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
11
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge Interview

Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge

16:30
1
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:10
17
📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Cochise789 Cochise789 over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Vermeiren Willy Vermeiren Willy over OH Leuven - Anderlecht: - Divano Divano over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" Nelvafrel Nelvafrel over Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia Impala Impala over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' CCpl CCpl over Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem Vital Verheyen Vital Verheyen over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer DKMA DKMA over Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom Vital Verheyen Vital Verheyen over UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk desktop desktop over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved