Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk leeft onder druk na de zwakke seizoensstart. De overwinning tegen Rangers bracht opluchting, maar Johan Boskamp waarschuwt: Thorsten Fink blijft kwetsbaar als coach.

Racing Genk beleeft een cruciale week. Vanwege de gemiste seizoensstart is het nu al een belangrijke periode voor de Limburgers. Voor de eerste Europa League-wedstrijd was er al meteen veel druk.

De Smurfen konden met 0-1 winnen van Rangers, wat heel goed is voor de club, maar uiteraard ook voor coach Thorsten Fink, die zelf ook onder druk stond. "Dat kan je wel zeggen", opent Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

Lees ook... Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Genk mag Fink niet ontslaan, vindt Johan Boskamp

"Je merkte aan zijn gedrag langs de lijn dat er veel druk op zat. Ik begrijp hem wel. Als ik vroeger in de krant las dat mijn bazen ‘als één blok achter me stonden’, dan wist ik dat ik mijn koffertje al kon klaarzetten."

Boskamp vindt dat het spel minder is dan vorig seizoen en benadrukt dat er dan vaak naar de trainer wordt gewezen. Hij denkt dat Fink nog steeds onder druk staat bij Racing Genk. "Als trainer ben je nooit veilig en de Limburgse derby is een heel linke wedstrijd voor Fink."

"Als topclub is Genk altijd favoriet tegen STVV. Stel dat ze winnen, dan is dat de normaalste zaak ter wereld. Maar als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit. Toch zou ik het een schande vinden als ze hem ontslaan", besluit de Nederlander.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (28/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Thorsten Fink
Johan Boskamp

Meer nieuws

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

08:20
Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

07:20
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

21:40
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
2
Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

11:00
Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

10:01
Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

10:15
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1
Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende" Reactie

OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende"

08:10
1
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00
Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

21:50
Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

06:30
Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal" Reactie

Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

06:00
3
Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" Reactie

Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk"

23:45
3
Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

07:00
Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg" Reactie

Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg"

23:22
2
Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

22:39
Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

23:00
6
Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

22:50
Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

22:30
2
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

21:30
Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

22:15
1
Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman Interview

Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg" Johnnie Walker Johnnie Walker over Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout" -URKO -URKO over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" trivece trivece over Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval" Impala Impala over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" filip.dhose filip.dhose over Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière? Vital Verheyen Vital Verheyen over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen Arthur Shelby Arthur Shelby over OH Leuven - Anderlecht: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved