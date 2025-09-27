Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Racing Genk leeft onder druk na de zwakke seizoensstart. De overwinning tegen Rangers bracht opluchting, maar Johan Boskamp waarschuwt: Thorsten Fink blijft kwetsbaar als coach.

Racing Genk beleeft een cruciale week. Vanwege de gemiste seizoensstart is het nu al een belangrijke periode voor de Limburgers. Voor de eerste Europa League-wedstrijd was er al meteen veel druk.

De Smurfen konden met 0-1 winnen van Rangers, wat heel goed is voor de club, maar uiteraard ook voor coach Thorsten Fink, die zelf ook onder druk stond. "Dat kan je wel zeggen", opent Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.



Lees ook... Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Genk mag Fink niet ontslaan, vindt Johan Boskamp

"Je merkte aan zijn gedrag langs de lijn dat er veel druk op zat. Ik begrijp hem wel. Als ik vroeger in de krant las dat mijn bazen ‘als één blok achter me stonden’, dan wist ik dat ik mijn koffertje al kon klaarzetten."

Boskamp vindt dat het spel minder is dan vorig seizoen en benadrukt dat er dan vaak naar de trainer wordt gewezen. Hij denkt dat Fink nog steeds onder druk staat bij Racing Genk. "Als trainer ben je nooit veilig en de Limburgse derby is een heel linke wedstrijd voor Fink."

"Als topclub is Genk altijd favoriet tegen STVV. Stel dat ze winnen, dan is dat de normaalste zaak ter wereld. Maar als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit. Toch zou ik het een schande vinden als ze hem ontslaan", besluit de Nederlander.