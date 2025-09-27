Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mehdi Bayat liet zijn frustratie de vrije loop na de nederlaag van Sporting Charleroi tegen Zulte Waregem. In de mixed zone haalde de voorzitter stevig uit naar de scheidsrechters. "Ik ben normaal niet iemand die klaagt over arbitrage, maar nu is de emmer vol", klonk het.

"Voordat je om een loonsverhoging vraagt, moet je eerst goed werk leveren", stelde Bayat. De uitspraken van Bayat maakten al snel reacties los binnen het Belgische voetbal. Jonathan Lardot, hoofd van de Belgische scheidsrechters, reageerde via DAZN. “Het helpt zeker niet, maar we moeten gewoon blijven werken en ons verbeteren. Dit zal me niet demotiveren om door te gaan", aldus Lardot.

Bayat bekritiseerde vooral het gebrek aan mediatische aandacht voor bepaalde momenten in de wedstrijden. Hij verwees naar het feit dat niet alle matchen live op televisie worden uitgezonden, waardoor veel beelden niet breed bekeken worden. Volgens hem wordt de context te weinig meegenomen bij de evaluatie van arbitrale beslissingen.

In het verleden zijn sommige trainers en bestuurders al gesanctioneerd na kritische uitspraken over scheidsrechters. Ook Bayat zou theoretisch kunnen worden aangepakt, aangezien het parket audiovisuele beelden, matchrapporten en arbitragerapporten kan gebruiken als basis voor een mogelijke sanctie.

Waarschijnlijk blijft het bij een waarschuwing

Het proces verschilt van dat bij uitgesloten spelers, die in een versnelde procedure behandeld worden. Voor bestuurders zoals Bayat is er iets meer tijd. Het parket moet uiterlijk vandaag beslissen of er maatregelen worden genomen.

Gezien de reactie van Lardot lijkt het erop dat het bij een waarschuwing zal blijven. Voorlopig lijkt er geen escalatie te volgen, al zal het Belgische voetbal nauwgezet blijven volgen hoe bestuurders hun kritiek naar buiten brengen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Zulte Waregem

Meer nieuws

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
LIVE: Knoopt Club Brugge opnieuw aan met een overwinning op bezoek bij Standard? Live

LIVE: Knoopt Club Brugge opnieuw aan met een overwinning op bezoek bij Standard?

17:45
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
5
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
3
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
3
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
1
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

10:30
2
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
6
Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

11:00
Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

10:01
Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

10:15
Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
1
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1
OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende" Reactie

OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende"

08:10
1
Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

08:20
1
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00
KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

06:30
Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40
Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

21:30
Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

07:20
1
Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal" Reactie

Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

06:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

pief pief over Standard - Club Brugge: 0-1 Jasperd Jasperd over De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde Jasperd Jasperd over RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League 1872 1872 over Zulte Waregem - Antwerp: 2-0 RememberLierse RememberLierse over Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage? RememberLierse RememberLierse over Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout" Snoek Snoek over Crystal Palace - Liverpool FC: 2-1 The Purple Knight The Purple Knight over Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten Bernescot13 Bernescot13 over Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved