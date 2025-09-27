Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Mehdi Bayat liet zijn frustratie de vrije loop na de nederlaag van Sporting Charleroi tegen Zulte Waregem. In de mixed zone haalde de voorzitter stevig uit naar de scheidsrechters. "Ik ben normaal niet iemand die klaagt over arbitrage, maar nu is de emmer vol", klonk het.

"Voordat je om een loonsverhoging vraagt, moet je eerst goed werk leveren", stelde Bayat. De uitspraken van Bayat maakten al snel reacties los binnen het Belgische voetbal. Jonathan Lardot, hoofd van de Belgische scheidsrechters, reageerde via DAZN. “Het helpt zeker niet, maar we moeten gewoon blijven werken en ons verbeteren. Dit zal me niet demotiveren om door te gaan", aldus Lardot.

Bayat bekritiseerde vooral het gebrek aan mediatische aandacht voor bepaalde momenten in de wedstrijden. Hij verwees naar het feit dat niet alle matchen live op televisie worden uitgezonden, waardoor veel beelden niet breed bekeken worden. Volgens hem wordt de context te weinig meegenomen bij de evaluatie van arbitrale beslissingen.

In het verleden zijn sommige trainers en bestuurders al gesanctioneerd na kritische uitspraken over scheidsrechters. Ook Bayat zou theoretisch kunnen worden aangepakt, aangezien het parket audiovisuele beelden, matchrapporten en arbitragerapporten kan gebruiken als basis voor een mogelijke sanctie.

Waarschijnlijk blijft het bij een waarschuwing

Het proces verschilt van dat bij uitgesloten spelers, die in een versnelde procedure behandeld worden. Voor bestuurders zoals Bayat is er iets meer tijd. Het parket moet uiterlijk vandaag beslissen of er maatregelen worden genomen.

Gezien de reactie van Lardot lijkt het erop dat het bij een waarschuwing zal blijven. Voorlopig lijkt er geen escalatie te volgen, al zal het Belgische voetbal nauwgezet blijven volgen hoe bestuurders hun kritiek naar buiten brengen.