Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk begon zijn Europese campagne met een 0-1 zege op Rangers. Toch was Johan Boskamp niet onder de indruk: volgens hem had Genk het duel veel sneller moeten beslissen.

KRC Genk startte zijn Europese campagne met een 0-1 overwinning op het veld van Rangers. De Limburgers waren beter, verzamelden meer kansen, maar hadden het toch nog moeilijk om de zege over de streep te trekken.

"Nou, ze hadden meer dan genoeg kansen om het vroeger af te maken en ze werden ook nog eens geholpen door die rode kaart", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

Lees ook... Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Johan Boskamp is niet onder de indruk van Genk

Al draait het bij Genk op dit moment echt om de punten. "Maar ach, of het nu goed of slecht was: het enige dat telt, is die overwinning. Over de rest moeten we niet te veel lopen zeuren."

Hyeon-Gyu Oh beleefde een opmerkelijke avond. Hij wrong een hoop goede kansen de nek om, miste zijn strafschop maar scoorde nog wel het winnende doelpunt. Nadien vierde hij enorme uitbundig. Boskamp was niet onder de indruk, al zeker niet van zijn penalty.

"Die was niet al te best getrapt. En bij die andere kansen kwam hij telkens te laat of gleed ie met zijn verkeerde been naar de bal. Gelukkig voor hem scoorde hij nog. Want die andere gozer (Erabi, n.v.d.r.) was al aan het warmlopen om hem te komen vervangen", besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (28/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

Meer nieuws

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

08:20
Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1
OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende" Reactie

OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende"

08:10
Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00
Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

21:50
Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

06:30
Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal" Reactie

Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

06:00
1
Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" Reactie

Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk"

23:45
1
Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

07:00
Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg" Reactie

Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg"

23:22
Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

22:39
Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

23:00
KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

KRC Genk-voorzitter spreekt klare taal over gemiste kansen Oh en de suggestie dat Fink de kleedkamer kwijt is

21:40
Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

22:50
Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

22:30
2
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

21:30
Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander

22:15
1
Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman Interview

Trainer Fred Vanderbiest nuanceert de vraagtekens bij spitsenduo KV Mechelen en verdedigt Benito Raman

21:20
Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

22:00
1
Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

Leko verwacht moeilijkere match voor Gent dan in Anderlecht: "Voetbal spelen doe je op dinsdag en woensdag"

21:01
Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

19:40
Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

Gaat Standard-spits van nationaliteit veranderen om toch maar naar het WK van 2026 te kunnen?

20:40
Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

20:21
Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50
7
Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

19:45
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi Interview

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

19:20
Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

19:00
Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20
6
📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

18:00
2
Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Boskofabbe Boskofabbe over Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen Joe Joe over OH Leuven - Anderlecht: 1-1 André Coenen André Coenen over Standard - Club Brugge: - Essevee for ever Essevee for ever over 📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-middenvelder Van Eenoo verrast door zwakke start van tegenstander Nelvafrel Nelvafrel over Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal" Eldonte Eldonte over Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" Malinwazaa Malinwazaa over Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval" Joe Joe over Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved