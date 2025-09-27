Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

KRC Genk begon zijn Europese campagne met een 0-1 zege op Rangers. Toch was Johan Boskamp niet onder de indruk: volgens hem had Genk het duel veel sneller moeten beslissen.

KRC Genk startte zijn Europese campagne met een 0-1 overwinning op het veld van Rangers. De Limburgers waren beter, verzamelden meer kansen, maar hadden het toch nog moeilijk om de zege over de streep te trekken.

"Nou, ze hadden meer dan genoeg kansen om het vroeger af te maken en ze werden ook nog eens geholpen door die rode kaart", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.



Johan Boskamp is niet onder de indruk van Genk

Al draait het bij Genk op dit moment echt om de punten. "Maar ach, of het nu goed of slecht was: het enige dat telt, is die overwinning. Over de rest moeten we niet te veel lopen zeuren."

Hyeon-Gyu Oh beleefde een opmerkelijke avond. Hij wrong een hoop goede kansen de nek om, miste zijn strafschop maar scoorde nog wel het winnende doelpunt. Nadien vierde hij enorme uitbundig. Boskamp was niet onder de indruk, al zeker niet van zijn penalty.

"Die was niet al te best getrapt. En bij die andere kansen kwam hij telkens te laat of gleed ie met zijn verkeerde been naar de bal. Gelukkig voor hem scoorde hij nog. Want die andere gozer (Erabi, n.v.d.r.) was al aan het warmlopen om hem te komen vervangen", besluit hij.