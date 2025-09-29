Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Antoine Bernier blijft een steeds belangrijkere rol spelen bij Charleroi. Zijn opleiding bij Anderlecht heeft hem een stevige technische basis meegegeven, die hij nu op het hoogste niveau kan benutten.

Voordat hij bij Seraing en Charleroi opdook, maakte Bernier al een indrukwekkende omweg. Antwerp, Lierse, Luxemburg: al deze ervaringen hebben hem gevormd tot de speler die hij vandaag is. Maar zijn tijd bij Anderlecht laat diepe herinneringen na.

“Op 16-jarige leeftijd speelde ik nog in Onhaye, mijn thuisdorp, en kwam ik in de A-ploeg van eerste provinciale terecht. Als tiener spelen met volwassenen was een geweldige leerschool. Toen kreeg ik tests bij Club Brugge, Standard en Anderlecht. Plots bevond ik me helemaal alleen in de hoofdstad", vertelt Bernier aan de RTBF.

Zijn dagelijks leven veranderde drastisch: van onbekende treinritten tot het leven in een appartement en zeven trainingen per week. “Ik heb veel geleerd in die periode, zowel op het veld als in het leven, en beleefde er prachtige sportieve momenten", zegt hij.

Gescoord tegen Barcelona

De generatie van 1997 bij Anderlecht was bijzonder getalenteerd, met onder anderen Mile Svilar, Alexis Saelemaekers en Dodi Lukebakio. Bernier herinnert zich nog het beslissende doelpunt tegen Barcelona in de Youth League-kwartfinale: “Stel je dat voor, tegen mijn favoriete club!”

Volgens Bernier gaf zijn tijd bij Anderlecht hem de technische basis en het vermogen om het spel te analyseren. “Ik had geen complexen, ik kwam uit een klein dorp en had niets te verliezen. Als ik op jongere leeftijd bij Anderlecht was gekomen, had ik er mijn carrière kunnen maken... maar ik had een te grote achterstand in technische en fysieke vorming. Ik heb geen spijt. Nu ben ik nog steeds een beetje in contact met Alexis Saelemaekers en Théo Leoni."