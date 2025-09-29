De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

Na de pijnlijke nederlaag bij promovendus Zulte Waregem staat het seizoen van Antwerp al serieus onder druk. Met slechts één op twaalf is de sportieve crisis bijna onmiskenbaar, en de vraag begint te rijzen of het bestuur het nog lang zal aanzien.

Aanvoerder Vincent Janssen liet eerder al blijken dat hij twijfels heeft over de ambities van de club: “We spelen niet goed en leveren niet genoeg kwaliteit om naar de top zes te mógen kijken.” Zijn kritiek op het huidige spel is een duidelijke hint richting de technische staf.

Antwerp staat momenteel pas 13de... Coach Wils probeerde de situatie te nuanceren. “We hebben veel kwaliteit verloren, dat wisten we ergens ook wel. Er zijn nieuwe jongens voor in de plaats gekomen die zeker hun kwaliteiten hebben, maar voorlopig nog hun stempel niet konden drukken. Dat heeft tijd nodig, maar ik ben zeker dat dat komt.”



Tijd is een luxe die er niet is op de Bosuil

Toch is tijd een luxe die Wils misschien niet krijgt. Het bestuur van Antwerp zal de prestaties van de komende matchen nauwlettend volgen, zeker nu de fans hun ongenoegen duidelijk laten merken na een zwakke reeks.

Zaterdag wacht Cercle Brugge op de Bosuil. Winst is niet alleen belangrijk om de fans weer achter de ploeg te krijgen, maar ook om Stef Wils wat ademruimte te geven bij het bestuur.

Mocht Antwerp opnieuw struikelen tegen Cercle, dan zou de druk op Wils onhoudbaar kunnen worden. De stoel van de coach begint stilaan te wankelen, en de interlandbreak nadert als een kritieke periode waarin beslissingen over zijn toekomst kunnen vallen.