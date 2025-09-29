Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kruist dinsdag de degens met Atalanta BC. Na de klinkende overwinning tegen AS Monaco wordt héél véél verwacht van blauw-zwart. Nicky Hayen onderschat de Italianen niet.

Club Brugge landde eerder vandaag in Bergamo. Morgen geeft blauw-zwart Atalanta BC partij op de tweede speeldag van de Champions League.

Extra pigment: Club Brugge won vorig seizoen met 2-1 én 1-3 tegen de Italianen. Nicky Hayen verwacht dan ook dat Atalanta op revanche belust is.

Lees ook... Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Onze overwinningen tegen Atalanta? Ze zullen er uit geleerd hebben

Nicky Hayen

"Ik ben eens gaan terugkijken naar die wedstrijden toen we opnieuw aan Atalanta werden geloot", aldus Hayen op de persbabbel. "Het waren leuke momenten. Maar Atalanta zal er ook uit geleerd hebben."

Hayen verwacht dus niet zomaar een derde overwinning. "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen. Atalanta is en blijft een gevaarlijke ploeg die nog niet verloren heeft in de Serie A."

Hayen kruipt niét in rol van underdog

"Atalanta verloor bovendien op de eerste speeldag van PSG", besluit de coach van blauw-zwart. "Voor hen is het wellicht al van moeten. Maar het is wél onze bedoeling om hier de drie punten te pakken."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (30/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Nicky Hayen

Meer nieuws

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
7
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
2
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

22:00
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
2
Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

21:20
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
11
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40
Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

20:20
Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

20:00
4
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20
'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

19:00
Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

18:40
2
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

09:00
1
Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

18:01
4
🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

17:20
13
Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

08:00
2
Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

17:00
12
Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

16:45
Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

16:00
3
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

15:30
5
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

15:15
7
Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
4
Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

15:00
4
Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

14:20
Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

14:01
1
Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

13:30
38
Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

11:40
Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

13:15
RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

13:00
6
Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

12:40
20
Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

12:20
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 30/09 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 30/09 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 30/09 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 30/09 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 30/09 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 30/09 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 30/09 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 30/09 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 30/09 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden" 1872 1872 over Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan LordJozef LordJozef over Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard Swakke25 Swakke25 over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Swakke25 Swakke25 over 📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten PhP PhP over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Joske89 Joske89 over Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan FCB vo altijd FCB vo altijd over Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant" 1872 1872 over Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved