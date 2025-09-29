Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Club Brugge kruist dinsdag de degens met Atalanta BC. Na de klinkende overwinning tegen AS Monaco wordt héél véél verwacht van blauw-zwart. Nicky Hayen onderschat de Italianen niet.

Club Brugge landde eerder vandaag in Bergamo. Morgen geeft blauw-zwart Atalanta BC partij op de tweede speeldag van de Champions League.

Extra pigment: Club Brugge won vorig seizoen met 2-1 én 1-3 tegen de Italianen. Nicky Hayen verwacht dan ook dat Atalanta op revanche belust is.



Onze overwinningen tegen Atalanta? Ze zullen er uit geleerd hebben

"Ik ben eens gaan terugkijken naar die wedstrijden toen we opnieuw aan Atalanta werden geloot", aldus Hayen op de persbabbel. "Het waren leuke momenten. Maar Atalanta zal er ook uit geleerd hebben."

Hayen verwacht dus niet zomaar een derde overwinning. "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen. Atalanta is en blijft een gevaarlijke ploeg die nog niet verloren heeft in de Serie A."

Hayen kruipt niét in rol van underdog

"Atalanta verloor bovendien op de eerste speeldag van PSG", besluit de coach van blauw-zwart. "Voor hen is het wellicht al van moeten. Maar het is wél onze bedoeling om hier de drie punten te pakken."