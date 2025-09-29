Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Twee jonge spelers van Anderlecht zitten momenteel op het WK U20 met Marokko. Ali Maamar en Anas Tajaouart hebben er meteen meegeholpen aan een (verrassende?) 2-0 overwinning tegen Spanje.

Het WK Under 20 is op 27 september van start gegaan in Chili. Twee jonge spelers van Anderlecht staan er in de schijnwerpers. De Brusselse club had namelijk besloten om zijn talenten vrij te geven, zodat ze deze ervaring met het Marokkaanse team kunnen beleven.

Maamar en Tajaouart op het WK in Chili

Ali Maamar, de rechtsback van Anderlecht, stond meteen in de basis bij de eerste wedstrijd van de Leeuwen van de Atlas. Tegen Spanje speelde hij de hele wedstrijd.

Aan zijn zijde stond nog een andere speler van paars-wit: Anas Tajaouart. De 20-jarige middenvelder maakt ook deel uit van de Marokkaanse selectie. Beide jonge talenten van Anderlecht ontdekken samen het mondiale toneel.

Marokko start goed op het WK voor spelers tot 20 jaar

En de vuurdoop was alvast een stevig succes. Marokko domineerde Spanje en won met 2-0. Een resultaat dat hen een perfecte start van het toernooi bezorgt.

Dankzij deze overwinning neemt Marokko de leiding in Groep C. In de zelfde groep speelden Mexico en Brazilië met 2-2 tegen elkaar gelijk.