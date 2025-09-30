Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en Union SG staan nu al voor een week van de waarheid. Eerst spelen ze in de Champions League, aankomend weekend ook tegen elkaar in de Jupiler Pro League. Daar staat nu ook al de nodige druk op.

Union SG is nog steeds ongeslagen in de Belgische competitie en staat met 23 op 27 helemaal bovenaan de stand. Club Brugge volgt op een tweede plaats op zes punten.

Club Brugge en Union SG staan boven de rest volgens Hein Vanhaezebrouck

Daarmee lijken beide ploegen nu al boven de rest in de Jupiler Pro League te staan. En deze week staan beide teams ook nog eens voor een belangrijk duel in de League Phase van de Champions League.

Lees ook... Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dinsdagavond speelt Club Brugge op bezoek bij Atalanta Bergamo, woensdag neemt Union SG het op tegen Newcastle United. De Italianen staan met 9 op 15 voorlopig zesde in de Serie A, de Engelsen staan zelfs pas vijftiende in de Premier League.

Club Brugge - Union SG wordt een cruciale wedstrijd

Een ideaal moment om te dromen van een 6 op 6 in Europa voor Union en Club Brugge? Waarom niet. Maar zondag spelen beide ploegen tegen elkaar ook nog een belangrijk duel. "Ze zullen de competitie domineren, want het zijn de twee beste ploegen", aldus Hein Vanhaezebrouck in Sjotcast.

"Die wedstrijd op 5 oktober zal heel belangrijk zijn voor Club Brugge. Union heeft al een voorsprong gepakt, dus als ze die daar vergroten ... Het zal een cruciale wedstrijd worden."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Newcastle United

Meer nieuws

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
1
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
3
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
1
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
4
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
8
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
10
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
7
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
5
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
6
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
25
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
4
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

22:00
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

21:20
Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

20:20
Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

20:00
4
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard" JaKu JaKu over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Soloria Soloria over Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht' CringeMedia CringeMedia over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp JaKu JaKu over Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk Nelvafrel Nelvafrel over Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven mantoch mantoch over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Canard-i Canard-i over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved