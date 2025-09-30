Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan nu al voor een week van de waarheid. Eerst spelen ze in de Champions League, aankomend weekend ook tegen elkaar in de Jupiler Pro League. Daar staat nu ook al de nodige druk op.

Union SG is nog steeds ongeslagen in de Belgische competitie en staat met 23 op 27 helemaal bovenaan de stand. Club Brugge volgt op een tweede plaats op zes punten.

Club Brugge en Union SG staan boven de rest volgens Hein Vanhaezebrouck

Daarmee lijken beide ploegen nu al boven de rest in de Jupiler Pro League te staan. En deze week staan beide teams ook nog eens voor een belangrijk duel in de League Phase van de Champions League.



Lees ook... Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dinsdagavond speelt Club Brugge op bezoek bij Atalanta Bergamo, woensdag neemt Union SG het op tegen Newcastle United. De Italianen staan met 9 op 15 voorlopig zesde in de Serie A, de Engelsen staan zelfs pas vijftiende in de Premier League.

Club Brugge - Union SG wordt een cruciale wedstrijd

Een ideaal moment om te dromen van een 6 op 6 in Europa voor Union en Club Brugge? Waarom niet. Maar zondag spelen beide ploegen tegen elkaar ook nog een belangrijk duel. "Ze zullen de competitie domineren, want het zijn de twee beste ploegen", aldus Hein Vanhaezebrouck in Sjotcast.

"Die wedstrijd op 5 oktober zal heel belangrijk zijn voor Club Brugge. Union heeft al een voorsprong gepakt, dus als ze die daar vergroten ... Het zal een cruciale wedstrijd worden."