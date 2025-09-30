Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata is de nieuwe aanvaller van FC Pafos. Hij zal dinsdagavond tegen Bayern München uitkomen in de Champions League. Voor hem een kans om een zekere Vincent Kompany opnieuw te ontmoeten, met wie het niet zo goed klikte bij Anderlecht.

Op papier is het een onevenwichtige affiche vanavond in de Champions League: FC Pafos, de recente kampioen van Cyprus en debutant in de competitie, ontvangt Bayern München, een van de grote favorieten.

Dimata met Pafos tegen Bayern München

Deze wedstrijd zal ook een weerzien zijn tussen Landry Dimata, deze zomer gerekruteerd door de Cypriotische club, en Vincent Kompany. De twee mannen hadden elkaar al ontmoet bij Anderlecht, waar de voormalige kapitein de vooruitgang van de jonge aanvaller enigszins heeft afgeremd.



"Hij had zijn voorkeuren, maar ik zat daar niet bij. Hij geloofde nooit echt in mij. Ik scoorde, werd zelfs opgeroepen voor het nationale elftal, maar toch heeft hij mij aan de kant gezet", onthult Dimata aan La Dernière Heure.

Landry Dimata wil wraak nemen op Kompany

In 2021 werd de speler richting Espanyol Barcelona geduwd. "Het deed pijn. Vincent was een uitstekende coach. Het was eerst fantastisch om aan zijn zijde te spelen voordat hij stopte, en ik had echt voor hem willen spelen."

Landry Dimata krijgt vanavond de kans om zich te bewijzen, zelfs als de taak moeilijk lijkt. "Het zal waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd van mijn carrière zijn, maar we zijn vastbesloten om deze strijd samen aan te gaan", besluit hij.