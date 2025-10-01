Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Parfait Guiagon zou kunnen profiteren van zijn status om de optie in zijn contract bij Sporting Charleroi te lichten, waardoor het automatisch verlengd wordt tot 2027. Een salarisverhoging kan zelfs gepaard gaan met deze verlenging.

Tot grote ontzetting van Rik De Mil heeft Sporting Charleroi tal van sleutelspelers verloren tijdens de zomer, terwijl het oorspronkelijke doel was om een competitieve kern te behouden met het oog op de Conference League en eventueel de Champions' Play-offs.

Nu moet de zeer gegeerde T1 van de Zebra's heropbouwen en vertrouwen op nieuwe sleutelelementen. Onder hen Parfait Guiagon, die een steeds belangrijkere rol speelt in het Mambourg, maar die al twee weken geblesseerd is.

Parfait Guiagon staat op het punt zijn verblijf bij Charleroi te verlengen

Sinds zijn komst van Maccabi Tel-Aviv in augustus 2023 heeft de Ivoriaan een ongelooflijke statistiek: Charleroi heeft nog nooit gewonnen in zijn afwezigheid. Dit werd bevestigd tijdens de laatste twee nederlagen van de Zebra's tegen Zulte Waregem en KV Mechelen.

Onder contract bij Stade du Pays de Charleroi tot 2026 werd Parfait Guiagon deze zomer begeerd, met name door Saint-Étienne en Auxerre.

Gesprekken lopen

Guiagon is wel op Mambourg gebleven, en zijn toekomst zou de komende weken wat duidelijker kunnen worden. AfricaFoot zegt dat het management in gesprek is getreden met zijn linkervleugelspeler om de clausule in zijn contract te activeren die hem in staat zou stellen om te verlengen tot juni 2027.

Charleroi zou hem zelfs een nieuw contract kunnen aanbieden, om zijn salaris te herzien en hem zo nog langer aan de club te verbinden. De Carolo's willen competitief blijven en zijn niet van plan om alles binnen enkele maanden nog een keertje op te moeten bouwen.