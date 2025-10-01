Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

Het Belgische voetbal staat voor een grote uitdaging met veel spelers die in aanmerking komen voor een andere nationale ploeg. Zo heeft Hannes Delcroix besloten om trouw te blijven aan zijn roots.

Enkele jaren geleden was Hannes Delcroix een van de namen die Anderlecht graag bij de Rode Duivels vertegenwoordigd zou zien worden. De verdediger werd in november 2020 zelfs opgeroepen door Roberto Martinez en speelde een half uur in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland.

Maar sindsdien is Delcroix niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Het is te wijten aan blessures die lange tijd in de weg stonden. Twee jaar geleden ging Vincent Kompany hem gaan halen bij Anderlecht, waarbij Burnley drie miljoen euro neerlegde voor de deal.

Ook daar speelde de voormalige Paars-Witte speler amper (585 minuten in de Premier League). Terug van zijn uitleenbeurt aan Swansea, speelde Delcroix afgelopen weekend weer voor het eerst, met het reserveteam van de Clarets. Tegelijkertijd heeft de speler zijn sportnationaliteit veranderd.

Oproep van Haïti

Na slechts één wedstrijd voor de Rode Duivels te hebben gespeeld, is hij nu gerechtigd om de Haïtiaanse nationale ploeg te vervoegen en is hij zelfs voor het eerst opgeroepen voor de aankomende internationale pauze. Een eerbetoon aan zijn roots.

Geboren in Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Hannes Delcroix, geboren onder de naam Piterson Desir, werd op tweejarige leeftijd geadopteerd door een Belgische familie uit het dorp Horendonk, nabij Essen. Hij staat nu op het punt om de kleuren van zijn geboorteland te verdedigen, net zoals Reginal Goreux, ook opgeleid in België maar international voor Haïti.