Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

De voormalige Standard-speler Selim Amallah is recentelijk in verband gebracht met Anderlecht. De Brusselse club was echter niet de enige geïnteresseerde club. De speler, vrij van contract, lijkt nu echter zijn keuze te hebben gemaakt wat betreft zijn toekomstige bestemming.

De Marokkaan is sinds het einde van zijn contract bij Real Valladolid in september 2025 clubloos, dat contract werd voortijdig beëindigd terwijl het oorspronkelijk liep tot juni 2027. Na zijn vertrek bij Standard in januari 2023, sloot hij zich aan bij de Spaanse club, waar hij tijdens het seizoen 2023-2024 werd uitgeleend aan Valencia.

Zijn volgende uitdaging lijkt uiteindelijk ver van België te zijn. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou hij op het punt staan om lid te worden van Khor Fakkan SSC, een club in de Verenigde Arabische Emiraten.



Lees ook... Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

Hij zou dinsdag in het Midden-Oosten zijn aangekomen om zijn contract te ondertekenen bij zijn nieuwe team en medische tests te ondergaan. Daar zou hij naar verwachting een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Zijn salaris zou naar verluidt 1,2 miljoen dollar per jaar bedragen.

Geen terugkeer naar België

Onlangs circuleerde er een gerucht over een mogelijke terugkeer naar België. La DH Les Sports+ onthulde dat de aanvallende middenvelder was voorgesteld aan Anderlecht, wat hem sterk interesseerde.

Ook Zenit Sint-Petersburg werd genoemd. Maar het lijkt er nu dus op dat hij uiteindelijk naar een heel ander continent vertrekt.