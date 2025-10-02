Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets heeft in een interview met Het Nieuwsblad uitgelegd waarom een transfer naar KAA Gent uiteindelijk niet doorging. De speler bevestigde dat er concrete interesse was, maar dat hij na overleg besloot bij zijn huidige club te blijven.

Smets gaf aan dat hij serieus over een overstap heeft nagedacht. “Dat is een tijdje geleden. Ik heb echt heel hard getwijfeld. Het is een trein die voorbijkomt. Komt die nog eens, of niet?”, aldus de verdediger in Het Nieuwsblad.

Gesprek

Op de bewuste avond besprak hij de situatie uitvoerig met zijn ouders en makelaar. De uitkomst was duidelijk. “Dat het prima liep bij STVV en dat ik zou blijven.”



Lees ook... "Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

De rol van Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was volgens Smets niet onbelangrijk. “Die had duidelijk gemaakt dat hij me er graag bij wilde. Dat deed me wel wat.” Toch veranderde de situatie toen er geruchten opdoken over een mogelijk vertrek van Vanhaezebrouck. “Dan werd mijn keuze weer net iets eenvoudiger.”

Rol van Fink

Ook de toenmalige STVV-coach Thorsten Fink speelde een rol in de uiteindelijke beslissing. Smets ging met hem in gesprek over de timing van transfers. “Die vertelde me over zijn eigen ervaringen en dat wintertransfers erg moeilijk waren. En dat er in de zomer zeker opties zouden zijn.”

Smets omschreef het advies als goede raad, zo bleek. Hij trok uiteindelijk naar KRC Genk, waar Fink ondertussen coach geworden was. De verdediger benadrukte dat zijn keuze niet over één nacht ijs ging.