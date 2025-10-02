Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje
Foto: © photonews

In de Europa League en in de Conference League telkens liefst 18(!) duels op het programma op donderdagavond. In de 36 wedstrijden gebeurde er heel wat en dus gieten we een en ander in een pittige overzicht.

Europa League

In de Europa League was er om 18.45 uur al de clash tussen AS Roma en LOSC Lille met heel wat Belgen op het veld, waarin VAR Bram Van Driessche uiteindelijk een hoofdrol opeiste door een strafschop twee keer opnieuw te laten geven.

De verrassing in de Europa League kwam misschien wel van het Nederlandse Go Ahead Eagles, dat voor de eerste overwinning in Europa zorgde van een Nederlandse club. Op bezoek bij Panathinaikos Athene haalden ze een 1-0 achterstand op en wonnen ze met 1-2. Een belangrijke driepunter voor Suray en De Busser.

Real Betis - de volgende tegenstander in Genk voor de Europa League - pakte drie belangrijke punten op bezoek bij Ludogorets door met 0-2 te winnen. Feyenoord van zijn kant verloor in eigen huis dan weer van Aston Villa. Fofana won met Lyon het Belgisch duel van Vertessen bij Salzburg.

Conference League

Crystal Palace begon als een van de favorieten aan de Conference League dit jaar en pakte meteen drie punten door te gaan winnen bij Dynamo Kiev met 0-2. Lausanne, Lech Poznan en Zrinjski van zijn kant maakten nog meer indruk in de vroege wedstrijden.

AEK Larnaca zorgde voor een stuntje door met ruime cijfers te winnen van AZ Alkmaar, waardoor het toch geen opperbeste week werd voor de Nederlandse clubs in Europa. 

Alle resultaten uit de Europa League én Conference League hieronder op een rijtje:

Europa League

 Speeldag 2
02/10 18:45 Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
0-1 31' Giovani Lo Celso
0-2 53' Son
02/10 18:45 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Matej Vydra 34' 1-0
Rafiu Durosinmi 44' 2-0
Karel Spáčil 53' 3-0
02/10 18:45 Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
Riccardo Orsolini 29' 1-0
1-1 57' Chukwubuike Adamu (pen)
02/10 18:45 AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
0-1 6' Hakon Arnar Haraldsson
02/10 18:45 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 3' 1-0
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 25' 2-0
2-1 37' Kevin Carlos (pen)
02/10 18:45 FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
0-1 11' Joel Monteiro
0-2 36' Joel Monteiro
02/10 18:45 Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
02/10 18:45 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
0-1 20' Ricardo Jorge Luz Horta
0-2 85' Gabri Martinez
02/10 18:45 Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Karol Świderski 55' 1-0
1-1 75' Milan Smits
1-2 82' Milan Smits
02/10 21:00 Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
0-1 61' Emiliano Buendía
0-2 79' John McGinn
02/10 21:00 Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Martín Adrián Satriano Costa 11' 1-0
Ruben Kluivert 57' 2-0
02/10 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
0-1 37' Giorgos Giakoumakis
Iago Aspas Juncal 45+2' 1-1
Borja Iglesias Quintas 53' 2-1
Williot Swedberg 70' 3-1
02/10 21:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
14' 1-0
1-1 16' Mateo Lisica
1-2 19' Dejan Ljubicic
1-3 71' Dejan Ljubicic
02/10 21:00 Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
0-1 18' Ousmane Diao
Dan Ndoye 22' 1-1
1-2 24' Mads Bech Sørensen
1-3 88' Valdemar Byskov
Chris Wood (pen) 90+3' 2-3
02/10 21:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
0-1 44' Barnabas Varga
02/10 21:00 FC Porto FC Porto 2-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
0-1 32' Vasilije Kostov
Rodrigo Mora de Carvalho 89' 1-1
02/10 21:00 Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
Tomi Horvat 7' 1-0
Otar Kiteishvili 35' 2-0
2-1 49' Djeidi Gassama
02/10 21:00 FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Albian Ajeti 3' 1-0
Moritz Broschinski 84' 2-0

Conference League

 Speeldag 1
02/10 18:45 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
0-1 75' Nadiem Amiri (pen)
02/10 18:45 FC Noah FC Noah 1-0 Rijeka Rijeka
02/10 18:45 Lausanne Sports Lausanne Sports 3-0 Breidablik Breidablik
Beyatt Lekweiry 7' 1-0
Thelonius Bair 11' 2-0
Gaoussou Diakite 33' 3-0
02/10 18:45 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2-0 Shkendija 79 Shkendija 79
Unai López Cabrera 28' 1-0
Francisco Martinez 31' 2-0
02/10 18:45 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-2 Crystal Palace Crystal Palace
0-1 31' Daniel Munoz
0-2 58' Eddie Nketiah
02/10 18:45 Bialystok Bialystok 1-0 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Jesus Imaz Ballesté 57' 1-0
02/10 18:45 Zrinjski Zrinjski 5-0 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Nemanja Bilbija 12' 1-0
Duje Dujmovic 22' 2-0
Slobodan Jakovljević 40' 3-0
Vitalie Damaşcan 69' 4-0
Leo Mikic 85' 5-0
02/10 18:45 KuPS KuPS 1-1 Drita Drita
Piotr Parzyszek 74' 1-0
1-1 80' Albert Dabiqaj
02/10 18:45 Lech Poznan Lech Poznan 4-1 Rapid Wien Rapid Wien
Luis Palma 13' 1-0
Mikael Ishak 21' 2-0
Taofeek Ismaheel 45+2' 3-0
3-1 64' Andrija Radulovic
77' 4-1
02/10 21:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa 2-0 CS U Craiova CS U Craiova
Tomasz Pienko 47' 1-0
Oskar Repka 80' 2-0
02/10 21:00 Shelbourne Shelbourne 0-0 BK Häcken BK Häcken
02/10 21:00 Fiorentina Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Roberto Piccoli 27' 1-0
Cher Ndour 90+5' 2-0
02/10 21:00 Legia Warschau Legia Warschau 0-1 Samsunspor
0-1 10' Anthony Musaba
02/10 21:00 AEK Larnaca AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Waldo Rubio 25' 1-0
Đorđe Ivanović 73' 2-0
Marcus Rohdén 83' 3-0
02/10 21:00 NK Celje NK Celje 3-1 AEK Athene AEK Athene
0-1 7' Dereck Kutesa
Franko Kovačević 34' 1-1
Franko Kovačević 55' 2-1
Franko Kovačević 80' 3-1
02/10 21:00 Sparta Praag Sparta Praag 4-1 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Lukáš Sadílek 33' 1-0
Martin Suchomel 44' 2-0
Asger Sørensen 50' 3-0
3-1 82' Daniel Mandroiu
Lukáš Haraslín 90' 4-1
02/10 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg Strasbourg
0-1 41' Abdoul Ouattara
64' 1-1
02/10 21:00 Aberdeen Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Jesper Karlsson (pen) 8' 1-0
1-1 38' Yegor Nazaryna
1-2 54'
1-3 59'
Nicky Devlin 69' 2-3

