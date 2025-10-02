Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

In de Europa League en in de Conference League telkens liefst 18(!) duels op het programma op donderdagavond. In de 36 wedstrijden gebeurde er heel wat en dus gieten we een en ander in een pittige overzicht.

Europa League

In de Europa League was er om 18.45 uur al de clash tussen AS Roma en LOSC Lille met heel wat Belgen op het veld, waarin VAR Bram Van Driessche uiteindelijk een hoofdrol opeiste door een strafschop twee keer opnieuw te laten geven.

De verrassing in de Europa League kwam misschien wel van het Nederlandse Go Ahead Eagles, dat voor de eerste overwinning in Europa zorgde van een Nederlandse club. Op bezoek bij Panathinaikos Athene haalden ze een 1-0 achterstand op en wonnen ze met 1-2. Een belangrijke driepunter voor Suray en De Busser.

Ondanks het gefluit weten ze toch te scoren! 🙉👏 pic.twitter.com/eG17oj7vBk — Play Sports (@playsports) October 2, 2025

Real Betis - de volgende tegenstander in Genk voor de Europa League - pakte drie belangrijke punten op bezoek bij Ludogorets door met 0-2 te winnen. Feyenoord van zijn kant verloor in eigen huis dan weer van Aston Villa. Fofana won met Lyon het Belgisch duel van Vertessen bij Salzburg.

Conference League

Crystal Palace begon als een van de favorieten aan de Conference League dit jaar en pakte meteen drie punten door te gaan winnen bij Dynamo Kiev met 0-2. Lausanne, Lech Poznan en Zrinjski van zijn kant maakten nog meer indruk in de vroege wedstrijden.

AEK Larnaca zorgde voor een stuntje door met ruime cijfers te winnen van AZ Alkmaar, waardoor het toch geen opperbeste week werd voor de Nederlandse clubs in Europa.

Alle resultaten uit de Europa League én Conference League hieronder op een rijtje:

Europa League

Conference League