📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

FIFA onthulde de wedstrijdbal voor het WK 2026: de Trionda. Met rood, groen en blauw verwijst hij naar de drie gastlanden en bevat hij geavanceerde technologie voor de VAR

Het WK 2026 komt eraan. Deze zomer wordt wat het grootste wereldkampioenschap ooit moet worden georiganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

FIFA maakt de fans stilaan warm voor het grote tornooi. Een dikke week geleden werden de drie nieuwe mascottes bekendgemaakt. Nu volgt de bal.

Op het volgende WK zal er gespeeld worden met de Trionda. Een samenstelling van Tri (drie) en Onda (golven). Het dynamische rood-groen-blauwe ontwerp staat symbool voor de drie gastlanden Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

De bal bevat ook de nieuwste evolutie van adidas Connected Ball Technology. Dit zal de VAR vooral helpen door realtimedata door te sturen. Op deze manier zal het nog sneller duidelijk worden of er sprake was van buitenspel bij een actie.

Scheidsrechters kunnen ook ieder balcontact identificeren. Zo kunnen spelsituaties beter geanalyseerd worden. Dit kan handig zijn om duidelijkheid te brengen over een eventuele handsbal. Iets waar Romelu Lukaku op het vorige EK een slechte herinnering aan overhield.