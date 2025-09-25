📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

De tijd tikt: over acht maanden en twee weken start het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico. FIFA presenteerde alvast de mascottes: eland Maple, jaguar Zayu en zeearend Clutch.

De tijd begint in te korten. In de zomer van 2026 zal het volgende WK gespeeld worden in Amerika. De Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen de gastlanden zijn deze keer.

Na het WK in Qatar, dat in de winter gespeeld werd, is het deze keer dus opnieuw wat meer traditioneel. Er moet nog bijna een volledig seizoen gespeeld worden, maar de FIFA bereidt alles al goed voor.

Maple, Zayu en Clutch

Eind september, zo'n acht maanden en twee weken voor het wereldkampioenschap, werden de mascottes bekendgemaakt voor het tornooi. Er werd gekozen voor drie verschillende figuren.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

De drie figuren zijn allemaal dieren die elk hun eigen land voorstellen. Eland 'Maple' is voor Canada, jaguar 'Zayu' moet Mexico vertegenwoordigen en zeearend 'Clutch' stelt de VS voor.

In de komende maanden zullen Maple, Zayu en Clutch opduiken in campagnes en evenementen om de sfeer richting het WK verder op te bouwen. Zo wil de FIFA de supporters al vroeg warm maken voor wat het grootste WK ooit moet worden.