Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

In Sint-Truiden komt er eindelijk schot in het lang aanslepende stadiondossier. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) heeft de vergunning goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe Zuid-tribune in Stayen.

Daarmee krijgt STVV na jaren wachten een stevige stap vooruit in de modernisering van zijn stadion. De plannen kenden een hobbelig parcours. Twee keer eerder had de provincie Limburg de aanvraag afgekeurd omdat de schaal en de inpassing in de omgeving niet juist zouden zijn. Nu is het dossier aangepast en krijgt het wél de nodige steun.

Stadioneigenaar Roland Duchâtelet reageert opgelucht. “Ik ben erg blij dat de plannen nu wél zijn goedgekeurd. Eindelijk kunnen we het stadion afwerken en uitbouwen tot een mooi complex", klinkt het bij VRT.

Belangrijke stap voor club en stad

De nieuwe Zuid-tribune maakt deel uit van een breder project. Naast veilige en comfortabele faciliteiten voor bezoekende supporters, komen er ook nieuwe hotelfaciliteiten en een indoorspeeltuin. “Het is een belangrijke stap vooruit, niet alleen voor STVV maar ook voor de stad Sint-Truiden", aldus minister Brouns.

Ook Duchâtelet ziet veel opportuniteiten. “Er komen mogelijkheden voor groepen om te overnachten, bijvoorbeeld voor jeugdspelers of buitenlandse teams. Dat is een mooie kans, zowel voor hen als voor ons.”

De eerste werken zouden de komende maanden starten. Als alles volgens plan verloopt, kan STVV begin 2027 de eerste bezoekers verwelkomen in de gloednieuwe tribune. Een nieuw hoofdstuk voor Stayen is daarmee in de maak.