Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Anderlecht-coach Besnik Hasi bereidt zijn team voor op de Clasico tegen Standard van zondag. Over het beschikbare materiaal is hij voorzichtig optimistisch. "Stroeykens zal voor zondag heel nipt worden. Ik denk dat hij na de break klaar zal zijn. Voor de rest heeft bijna iedereen normaal getraind."

Bij Mihajlo Cvetkovic is er nog onzekerheid. “Hij kreeg een tik op zijn bovenbil in de wedstrijd tegen Club NXT en had geen goeie week. Morgen doen we een test en dan zullen we beslissen of hij kan spelen", verduidelijkte Hasi.

De coach kijkt met plezier uit naar het treffen. “Altijd speciaal die matchen, ik heb die testmatchen als assistent ook meegemaakt. Dat is altijd iets anders", zegt hij over de unieke sfeer rond een Clasico.



Lees ook... Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Hasi heeft respect voor het werk van Vincent Euvrard

Voor de tegenstander, Standard, heeft Hasi respect. “Vincent Euvrard als coach? Hun wedstrijd tegen Club Brugge was hun beste match. Qua spel en intensiteit, elf tegen elf, was het sterk. Ik denk dat als die rode kaart niet viel, Standard had gewonnen. Je ziet zijn accenten: een goed georganiseerd blok en in balbezit spelers die iets kunnen creëren. Twee spitsen die hard werken, een ploeg die duidelijk groeit.”

Hasi reageerde ook op vragen over de offensieve spelers bij Anderlecht. Vooral over Luis Vazquez, die het nog altijd moeilijk heeft. "Het beste wat je kan doen is hem vertrouwen geven en blijven werken op afwerken. Hij werkt hard voor de ploeg. Maar we mogen OHL niet alleen op hem steken; niemand was op niveau.”

Thorgan Hazard als valse negen inbrengen is voor Hasi geen optie. “Nee, op dit moment missen we jongens tussen de linies die de bal kunnen vasthouden. Hazard kan altijd iets extra brengen, maar niet alleen.”

Ilic en Özcan zijn klaar

Ook de jonge spelers krijgen aandacht van Hasi. “Ilic en Ozcan hebben weinig minuten gemaakt en speelden vorige week bij de beloften. Dit was het ideale moment om hen met de Futures mee te laten spelen tegen Brugge. Ze hebben laten zien dat ze hun plek verdienen en fysiek geen achterstand meer hebben", aldus de coach.

Tot slot was er nog het vraagstuk rond Nathan De Cat, die wellicht voor het WK U17 wordt geselecteerd waardoor Hasi hem weken zou moeten missen. “Nathan De Cat naar het WK U17? Volgende week gaan we beslissen. We nemen de juiste beslissing in het belang van de speler en de ploeg", sloot Hasi af.