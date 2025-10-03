Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

Zulte Waregem leeft na drie opeenvolgende zeges met vertrouwen toe naar de match tegen La Louvière. Kapitein Anton Tanghe benadrukt dat niets aan het toeval wordt overgelaten, zelfs trainen op kunstgras niet.

Zulte Waregem doet het enorm goed de laatste tijd. Essevee knoopte al drie zeges aan elkaar en pakte 9 op 9. Zaterdag wacht de wedstrijd tegen La Louvière. Kapitein Anton Tanghe vertelde bij Het Nieuwsblad dat er deze week op kunstgras getraind werd.

"We willen immers niets aan het toeval overlaten. Persoonlijk ben ik absoluut geen voorstander van kunstgras, want als je een tackle doet, voel je de gevolgen ervan soms wekenlang. (lacht) Het mag echter ook geen excuus zijn."



"We moeten gewoon net zo scherp voor de dag komen als de laatste weken, want het zou mooi zijn om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan", gaat Tanghe verder.

Jelle Vossen blijft het grootste voorbeeld binnen de club

Als kapitein speelt hij een grote rol binnen de groep, al wil hij niet met alle eer gaan lopen. "Uiteraard neem ik – samen met de andere ervaren jongens - graag die verantwoordelijkheid op, maar toch blijft Jelle Vossen in onze kleedkamer een voorbeeld voor ons allen. Ik probeer ook wel andere jongens te helpen, maar niemand kan er om heen dat Jelle met zijn ervaring en CV toch nog altijd een trapje hoger staat."

"Deze groep teert evenwel niet alleen op de ervaren rotten. We hebben de voorbije weken als geheel ook duidelijk de nodige stappen gezet. Toen de coach ons begin september vroeg wat onze verwachting was voor het vierluik tot aan de volgende interlandbreak, hadden we nooit kunnen vermoeden dat we plots drie keer op rij zouden winnen", besluit Tanghe.