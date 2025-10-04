Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

Rayane Bounida heeft de sociale media doen oplaaien met een bericht ten gunste van Marokko U20. Een gebaar dat wordt geïnterpreteerd als een teken voor zijn toekomstige selectiekeuze. Komt het effectief zover?

Rayane Bounida heeft een polemiek veroorzaakt met een simpele story op Instagram. De jonge Rode Duivel deelde de overwinning van Marokko U20 tegen Brazilië U20 in het WK, met toevoeging van de Marokkaanse vlag en een vinger die naar de lucht wijst.

Veel Belgische supporters interpreteren dit gebaar als een hint over zijn toekomst in het nationale team, waarbij sommigen vrezen dat hij eerder voor Marokko zou kiezen dan voor België. De reacties waren niet mals op sociale media: "Degoutant" en "Ontmoedigend" was er te lezen.

La dernière story de Rayane Bounida.



C’est cuit pour lui je crois bien il faut pas s’attendre à grand chose pour pas être déçu. pic.twitter.com/d1cNI2BFU6 — Nils (@NilsStrpn) October 3, 2025

De Belgische voetbalbond heeft altijd op Bounida ingezet. Uitblinkend in de jeugdteams, vaak als aanvoerder, belichaamt hij de mogelijke toekomst van het Belgische voetbal. Op dit moment speelt hij met de U21 van België.

Een nieuwe teleurstelling vermijden

Achter de schermen wil de Belgische voetbalbond een nieuw incident zoals met Karetsas (Griekenland), Talbi of El-Khannouss (Marokko) vermijden. Elke nieuw 'binationaal' talent wordt een gevoelige kwestie.

Is het slechts een gebaar van steun of een hint naar zijn toekomstige keuze? De Rode Duivel heeft al zijn opleidingen genoten bij België, maar het is niet zeker dat hij voor de Rode Duivels zal kiezen.