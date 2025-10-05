Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk"

De Belgische Clasico tussen Anderlecht en Standard kreeg een zenuwslopend slot. Eén van de gespreksonderwerpen na afloop was de afgekeurde gelijkmaker van de bezoekers. De VAR greep in na vermeende hinder voor doelman Colin Coosemans, en die beslissing blijft nazinderen.

Het bewuste moment kwam diep in de tweede helft. Standard dacht via een rommelgoal langszij te komen, maar de vreugde werd snel getemperd: scheidsrechter Bram Van Driessche was zeker van zijn zaak en floot onmiddellijk af voor hinder op Coosemans. Op de beelden was te zien hoe Casper Nielsen in botsing kwam met de Anderlecht-doelman, net op het moment dat die probeerde uit te komen.

Colin Coosemans had geen twijfel over de juiste beslissing. “Voor mij is dat een duidelijke fout", klonk het resoluut na afloop. “Hij heeft 0,0 intentie om bij het spel betrokken te zijn, maar hij staat wél in mijn weg. Normaal is dat een bal die ik altijd ga halen. Je ziet het vaker: als keeper word je gewoon geblokt.”



Een Clasico win je, die analyseer je niet

Bij Standard klonk natuurlijk een ander geluid, maar Nielsen wilde niet al te veel polemiek creëren. “Ik denk dat het beter is om er niet te veel over te zeggen", zei hij. “Dit soort duels gebeuren continu. Er moet gewoon een duidelijke lijn getrokken worden.”

Voor Coosemans zelf was het nog maar eens een sterke Clasico. In de slotfase hield hij zijn team overeind met enkele belangrijke reddingen. “Bij 1-0 weet je dat het nooit gedaan is", gaf hij toe. “We bleven geconcentreerd, al was het soms overleven.”

De doelman besloot met een nuchtere blik op het resultaat. “Het was niet altijd mooi, maar dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Een Clasico is er om te winnen, niet om te analyseren.”