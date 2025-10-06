Analyse Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi

Manuel Gonzalez
0 reacties
Foto: © photonews
De kans bestaat dat RSC Anderlecht het bijna een maand zonder Nathan De Cat moet doen. Hoe het jeugdproduct kan vervangen worden? We zien drie opties voor Besnik Hasi.

Nathan De Cat viel zondag op in de Clasico tussen RSC Anderlecht en Standard. Meer zelfs: we durven zelfs stellen dat de 17-jarige middenvelder dé sleutelpion is op het paars-witte middenveld.

En dus is het logisch dat Anderlecht twijfelt over de WK-ganger. De Cat is namelijk geselecteerd voor het WK U17 dat in november in Qatar wordt gespeeld. En dat zorgt voor twijfel.

Lees ook... Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Het is héél dubbel

Enerzijds wil Anderlecht De Cat in Brussel houden. Anderzijds wil paars-wit het jeugdproduct - hij is nota bene aanvoerder bij de nationale ploeg - zo'n ervaring niet ontzeggen.

De vraag stellen is ze beantwoorden. Wij zien namelijk drie mogelijke oplossingen voor het probleem van Besnik Hasi. Wie kan De Cat vervangen bij Anderlecht?

OPLOSSING 1: de grote terugkeer van Yari Verschaeren

Yari Verschaeren is al eventjes geen basisspeler meer, maar dat wil niet zeggen dat hij geen honger heeft. Verschaeren viel tijdens de Clasico met héél véél drive in. En dat is ook Hasi niet ontgaan.

OPLOSSING 2: Eric Lanssana + Nathan Saliba = ?

De ene keer speelt Eric Llansana, de andere keer Nathan Saliba. De twee zomerse nieuwkomers hebben amper samen op het veld gestaan. De reden: een gelijkaardig profiel. Maar misschien moét Hasi het nu wel proberen?

OPLOSSING 3: Marco Kana als depanneur, deel 2

Het is de minst waarschijnlijke optie, maar we willen ze vermelden. Yasin Özcan en Mihajlo Ilic staan te popelen om hun plaats in de defensie in te nemen. Ten koste van Marco Kana? Niet als laatstgenoemde een rijtje hoger gaat voetballen.

