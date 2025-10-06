Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
1 reacties
Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'
Foto: © photonews
Club Brugge wacht op groen licht om (eindelijk) aan de bouw van een nieuw stadion te beginnen. Begin volgend jaar wordt er nieuws verwacht. En wanneer staat die nieuwe tempel er dan?

We schreven eerder al dat het voorjaar van 2026 bepalend wordt voor Club Brugge. De lopende beroepsprocedures worden binnenkort afgerond. En dus wil blauw-zwart zo snel als mogelijk bouwen.

Voor die eerstesteenlegging moet er nog een aanbesteding van drie maanden worden doorlopen. Nemen we een kijkje op de kalender? Dan zal die eerste steen hoogstwaarschijnlijk in het najaar van 2026 gelegd worden. 

Prefab-arena

De bouw van de nieuwe voetbaltempel zelf zal sneller gaan dan we gewend zijn. Het Laatste Nieuws weet dat het stadion een prefab-arena is die in een fabriek wordt gebouwd. Duurtijd: amper zes maanden.

Uiteraard moet alles vervolgens nog in elkaar worden gezet op de Olympiasite. Vooral de plaatsing van het zwevend dak wordt een absoluut huzarenstukje. 

Eindelijk verhuis

Op die manier hoopt Club Brugge in het voetbalseizoen 2028 - 2029 eindelijk in het nieuwe stadion te voetballen. Of strooien bovengenoemde beroepsprocedures roet in het eten?

1 reacties
