'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

Anderhalf jaar geleden kondigden we het 'breaking' aan dat Club Brugge eindelijk zijn stadion zou mogen bouwen. Tot op heden is er echter nog steeds geen steen gelegd en dus blijft het voorlopig afwachten.

Terwijl Jan Breydel steeds meer - en dat mag je bijna letterlijk nemen - aan het afbrokkelen is, is er nog steeds geen definitieve witte rook voor het nieuwe stadion.

Geen nieuw Jan Breydel voor 2028-2029

Voor het seizoen 2028-2029 mag je al zeker geen wedstrijden verwachten in het nieuwe stadion. En dus blijft het vooralsnog afwachten en afwachten.



Het Laatste Nieuws laat weten dat een aantal beroepsprocedures in het voorjaar van 2026 zouden moeten worden afgehandeld, maar dat de bouw van het nieuwe stadion daarna toch nog zo'n twee jaar in beslag zal nemen.

Beroepsprocedures in 2026 afgehandeld?

De eerste aanvraag kwam er al in 2007 en sindsdien zijn er wel al nieuwe tempels gezet in Gent, Mechelen, Antwerp en La Louvière onder meer. Ook Zulte Waregem ziet er helemaal anders uit dan in 2007 en in Charleroi zijn de plannen ook zeer concreet.

Club Brugge wil op de huidige Olympiasite een nieuwe tempel neerpoten. Het nieuwe stadion moet plaats bieden aan veertigduizend fans. Het huidige Jan Breydelstadion zal dan ook verdwijnen. Maar we zijn er dus nog niet. Union SG staat volgens de krant ondertussen al even ver.