Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Anderlecht staat voor een lastig dilemma rond Nathan De Cat (17). De middenvelder maakt indruk bij de A-ploeg, maar werd ook opgeroepen voor het WK U17 in Qatar. Laat paars-wit hem vertrekken of houdt het zijn goudhaantje thuis?

Anderlecht zit met een bijzonder lastige situatie rond Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder maakt enorm veel indruk en daardoor wordt er nu al flink aan zijn mouw getrokken.

Niet per se door buitenlandse clubs die hem er graag bij willen, wel door de eigen nationale ploeg. Normaal gezien moet die niet aandringen bij spelers, maar in dit geval wel.

Moet Anderlecht Nathan De Cat even laten gaan?

De Cat mag namelijk naar het WK U17 in Qatar binnen vier weken, maar dan moet zijn club Anderlecht hem wel laten gaan. Hij zou er internationale ervaring kunnen opdoen, maar voor paars-wit zou het op sportief vlak een enorme aderlating zijn.

Wesley Sonck vindt in ieder geval dat Anderlecht hem moet laten gaan. "Ik weet wat zoiets betekent voor die gasten. Ik vind dat Nathan ook nog eens met jongens van zijn eigen leeftijd moet voetballen om te voelen hoe goed hij wel niet is", zegt hij bij Sporza.





"Als je Anderlecht zijnde een 17-jarige zou tegenhouden om naar een toernooi te gaan, dan scheelt er iets. Het zou toch niet mogen dat je zonder De Cat geen kans meer maakt?", besluit Sonck.