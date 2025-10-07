Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

KV Mechelen en Jurgen Streppel gaan uit elkaar, zo meldt Het Nieuwsblad. De Nederlandse Director of Football vertrekt na een korte periode van vier maanden, waarin hij het sportieve beleid mee vorm moest geven.

In juni 2025 maakte KV Mechelen bekend dat de samenwerking met Helmond Sport, de Nederlandse zusterclub, werd uitgebreid. Jurgen Streppel (56), voormalig hoofdcoach bij onder andere Roda JC en SC Heerenveen, kreeg daarbij een overkoepelende rol toegewezen.

Zijn opdracht bestond erin het voetbaltechnisch beleid van beide clubs te coördineren. KV Mechelen stelde hem aan als Director of Football, waarmee hij formeel eindverantwoordelijk werd voor het sportieve luik.

Ondanks deze benoeming bleef Tom Caluwé (47) actief als sportief directeur bij KV Mechelen. Beide heren moesten intens samenwerken, gezien hun overlappende verantwoordelijkheden. De structuur was echter niet optimaal, wat leidde tot spanningen binnen de organisatie.

Snelle ingreep

Na vier maanden besloot Philippe van Esch, voorzitter en eigenaar van KV Mechelen, om in te grijpen. De samenwerking tussen Streppel en Caluwé bleek niet het gewenste resultaat op te leveren. Van Esch nam het initiatief om de samenwerking met Streppel stop te zetten. Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan het engagement van Streppel bij Malinwa.

Streppel werd aangesteld met het oog op een nauwere integratie tussen KV Mechelen en Helmond Sport. Zijn rol was bedoeld als brugfunctie tussen beide clubs, waarbij hij het sportieve beleid moest stroomlijnen. De aanwezigheid van Caluwé als sportief directeur bij KV Mechelen zorgde echter voor een complexe verdeling van taken.