Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Foto: © photonews
De positie van Stef Wils als hoofdtrainer van Antwerp blijft voorlopig behouden. Tijdens de interlandbreak wordt echter duidelijk dat de clubleiding alert blijft op de sportieve prestaties. Patrick Goots licht de situatie zakelijk toe.

Volgens Patrick Goots is een plotse wissel aan de top van de technische staf niet aan de orde. “Ik denk niet dat ze – zoals met Jonas De Roeck vorig seizoen – opeens gaan veranderen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Dat was een stevige verrassing, maar zo’n vaart zal het dit jaar niet lopen. De huidige situatie rond Stef Wils wordt door Goots echter wel omschreven als gespannen. Hij merkt op dat de druk op de trainer zichtbaar is. “Dat zie je aan het verschil tussen zijn eerste en zijn laatste persconferentie.”

Interlandbreak als risicomoment

Goots wijst expliciet op het tijdstip van de evaluatie. “Én het is interlandbreak, da’s altijd een gevaarlijke periode voor trainers.” De pauze in het competitieprogramma wordt door clubs vaak benut om structurele beslissingen te nemen. Toch nuanceert hij de situatie. “Een ontslag lijkt mij niet aan de orde”, is hij heel erg duidelijk.

De sportieve context speelt een doorslaggevende rol. Antwerp staat momenteel vijf punten achter op de top zes. “De komende weken moeten er wel punten volgen om de kloof met de top zes niet te groot te laten worden. Zo niet zal er toch een beslissing moeten worden genomen, vóór het te laat is.”

Geen ruimte voor overgangsjaar

Tot slot wijst Goots op de ambities van de club. Antwerp heeft volgens hem geen intentie om dit seizoen als overgangsjaar te beschouwen. “Er is niet gesproken over een overgangsjaar. Antwerp wil echt meedoen voor de top zes.”

