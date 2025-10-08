Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Twee dagen geleden werd Fabio Cannavaro aangesteld als bondscoach van Oezbekistan, dat zich heeft geplaatst voor het komende WK. Achter deze benoeming schuilt Guy Kiala, de Belgische technisch directeur van de Oezbeekse voetbalbond. De 56-jarige Kiala licht de ontwikkelingen in het Oezbeekse voetbal

In juni 2025 kwalificeerde Oezbekistan zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor het WK 2026. De aanstelling van Cannavaro, voormalig Ballon d'Or-winnaar en 52 jaar oud, geeft het nationale team extra uitstraling. Voor een land dat nog maar net zijn intrede doet in het internationale voetbal, is dit een belangrijke stap.

Onafhankelijkheid

Oezbekistan verkreeg zijn onafhankelijkheid pas in 1991, na een lange periode onder Russische invloed. Sindsdien bouwde de voetbalbond eigen structuren uit. Die inspanningen werpen nu vruchten af: een WK-ticket en een 61e plaats op de FIFA-ranking.

Hoe kwam een Belg terecht als technisch directeur in Centraal-Azië? Guy Kiala, ex-speler van onder meer KV Mechelen, Geel en Dender, is een gevestigde naam in Azië. “Ik ben minder bekend in België, maar in Azië werkte ik meer dan tien jaar bij Al Ahli in Saudi-Arabië en bij Al Ain in de Emiraten. Dat zijn de laatste twee winnaars van de Aziatische Champions League. Dankzij de FIFA en Michel Sablon werd ik aanbevolen in Oezbekistan”, aldus Kiala.

Voetbalcultuur

Hij trof er een voetbalcultuur in volle ontwikkeling. “De WK-kwalificatie is een mijlpaal én een bewijs van strategische groei. Talentidentificatie en coaching werpen hun vruchten af. Van basisniveau tot elite is er een duidelijke dynamiek: academies worden versterkt, jeugdprogramma’s gestructureerd en de internationale belangstelling voor Oezbeekse spelers en trainers groeit. De energie is voelbaar.”

Het land lanceerde het nationale ontwikkelingsplan ‘Oezbekistan 2030’, dat veel breder gaat dan sport. “Het is een uitgebreid programma dat mikt op een sterk, welvarend en rechtvaardig Oezbekistan tegen 2030. Het omvat economie, onderwijs, milieu, bestuur, veiligheid én sportontwikkeling.”

Voetbal krijgt daarin een prominente plaats. “Het doel is jonge talenten te ontwikkelen en een gezonde, geschoolde generatie te vormen. Het plan stimuleert massale sportparticipatie, ook in het voetbal.” Naast politieke wil is er ook private steun: olie- en gasbedrijven investeren in clubs en academies.

Energiebedrijven

“Oezbekistan behoort tot de tien landen met de grootste reserves aan goud, uranium en koper. Ongeveer 60% van het grondgebied bevat olie- en gasreserves. De steun van grote energiebedrijven is cruciaal voor de financiële slagkracht van Oezbeekse voetbalclubs”, bevestigt Kiala.

Een sprekend voorbeeld is Zeromax, opgericht door investeerders die fan zijn van FC Barcelona. In 2005 stichtten zij Bunyodkor in hoofdstad Tasjkent. De club sloot een samenwerking met Barça en nam hun methodes over. De jeugdacademie groeide uit tot een regionale referentie.

“Onze trainers en spelers werken dagelijks samen met coaches uit andere disciplines. We combineren voetbal met gymnastiek, worstelen en zwemmen, zodat onze spelers complete atleten worden met meer lenigheid, vechtlust en ademhalingstechniek”, verklaarde academiedirecteur Murod Otajanov vorig jaar aan So Foot.

Opleidingscentra

Onder impuls van overheid en bedrijven ontstonden nog meer opleidingscentra. Internationaal trok Oezbekistan de aandacht met winst op de U20 Asian Cup in 2023 en een kwartfinale op het U17-WK, waar Engeland werd uitgeschakeld.

Abdukodir Khusanov, geboren in Tasjkent en opgeleid bij Bunyodkor, is een exponent van deze generatie. In 2022 betaalde een Wit-Russische club 800.000 euro voor hem. Deze zomer legde Manchester City 40 miljoen euro op tafel om hem over te nemen van Lens.

Cannavaro voegt zich nu bij het Oezbeekse voetbalproject. Kiala is trots op zijn komst: “Enkele weken voor zijn aanstelling bezocht Cannavaro Oezbekistan met andere voetballegendes in een FIFA-initiatief. Die bezoeken moeten de ontwikkeling van lokaal voetbal stimuleren.”

Investeren

“Tijdens die trip leerde Cannavaro de voetbalcultuur, infrastructuur en talenten kennen. Hij kreeg inzicht in de ambities van het land, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan zijn beslissing om bondscoach te worden”, vervolgt Kiala.

Oezbekistan blijft investeren: samen met Azerbeidzjan organiseert het land het WK U20 in 2027. Maar eerst wacht het grote podium. “De kwalificatie is een belangrijke stap en bevestigt de groei en professionalisering van het Oezbeekse voetbal.”

“De komende jaren ligt de focus op nationale teams en jeugdontwikkeling, met als doel niet alleen te presteren op het WK, maar ook om een vaste waarde te worden in het Aziatische voetbal”, besluit Guy Kiala.