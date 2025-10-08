Patrick Goots is onder de indruk van KV Mechelen-speler: "Dat vind ik een heel straffe zaak"

KV Mechelen doet het goed dit seizoen: met 16 punten staat Malinwa momenteel op de zesde plaats. Patrick Goots vindt het vooral opvallend dat Nacho Miras zijn plaats tussen de palen heeft kunnen claimen.

KV Mechelen begon enorm sterk aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Malinwa staat momenteel op de zesde plaats in het klassement met 16 punten.

Malinwa ging wel de interlandbreak in met een pijnlijke 1-3 nederlaag tegen STVV. Maar dat overschaduwt de goede seizoensstart zeker niet. Nog iets opvallend is de situatie rond de doelmannen daar.

Nacho Miras keept Ortwin De Wolf uit doel

Ortwin De Wolf begon als eerste keeper aan het nieuwe seizoen, maar ondertussen heeft Nacho Miras zijn plek in doel ingenomen. Hij krijgt momenteel de voorkeur op De Wolf.

"Dat vind ik een heel straffe zaak, want De Wolf was toch de man die vaak in de picture stond bij Mechelen", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. "Miras bewijst met goeie reddingen waarom hij volwaardig nummer 1 werd. De Wolf zit nu in hetzelfde schuitje als bij Antwerp en da’s een domper."

"Bij Mechelen had hij toch gedacht zijn carrière te kunnen herlanceren. Da’s het nadeel van een keeper: er kan maar eentje spelen. Over Mignolet en Jackers bij Club Brugge hebben we het al genoeg gehad zeker?", besluit Goots.