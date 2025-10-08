Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

Adem Demiralp, een jonge speler van Bx Brussels (de academie van Vincent Kompany), zou binnenkort deel kunnen uitmaken van het opleidingscentrum van een club uit de Pro League. Drie ploegen, waaronder Standard, volgen zijn vooruitgang op de voet.

Iets meer dan tien jaar geleden, in 2012, startte Vincent Kompany, toenmalig aanvoerder van de Rode Duivels, het project "Bx Brussels", bedoeld om kansen te bieden aan "ketjes" uit Brussel die nog geen deel uitmaakten van een professionele club.

Sinds maart 2013 staat Christel Kompany, de zus van Vincent, aan het roer van de club. Het is inmiddels uitgegroeid tot een ware academie, die samenwerkt met RSC Anderlecht en andere clubs in het land.

Het komt steeds vaker voor dat jonge spelers van Bx Brussels vervolgens aansluiten bij het opleidingscentrum van een Pro League-club. De volgende op de lijst zou Adem Demiralp kunnen zijn.

Kiezen tussen Standard, KAA Gent en KV Mechelen

De 17-jarige rechtsback speelt nu al mee met de U19-categorie en zou binnenkort kunnen aansluiten bij de beloftenploeg van een club in de Jupiler Pro League. Volgens onze informatie volgen drie clubs zijn situatie op de voet.

Het gaat om Standard, KAA Gent en KV Mechelen. De jonge Belgische speler zal binnenkort de luxe hebben om te kiezen welk project het beste bij hem past.