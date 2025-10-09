Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge blijft inzetten op de toekomst. De 19-jarige doelman Axl De Corte, sinds 2018 actief in de jeugdopleiding, heeft zijn contract bij Club verlengd tot 2028.

Club Brugge kwam donderdag met leuk nieuws naar buiten. De club heeft een jong talent nog langer aan zich weten te binden met een nieuw contract.

"Doelman Axl De Corte verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2028", klinkt het bij blauw-zwart. "De 19-jarige keeper begon zijn carrière bij KV Mechelen en maakte in 2018 de overstap naar de jeugdopleiding van Club Brugge."

Axl De Corte blijft langer bij Club Brugge

"In mei 2022 tekende hij op zestienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Blauw-Zwart. In 2023 debuteerde De Corte voor Club NXT in de Challenger Pro League. Sindsdien speelde hij 27 wedstrijden voor Club NXT U23, kwam hij 3 keer uit in de UEFA Youth League en maakte hij in september 2024 zijn debuut voor de Belgische U19."

"Aan het begin van het seizoen 2025-2026 sloot De Corte officieel aan bij het eerste elftal van Club Brugge. Nu verlengt hij dus zijn contract bij Blauw-Zwart tot 2028."

Club Brugge verlengde de laatste maanden ook de contracten van Joaquin Seys (tot 2029), Joel Ordóñez (tot 2029), Lynnt Audoor (tot 2029) en Nordin Jackers (tot 2029). Er wordt dus duidelijk nog steeds goed gebouwd aan de toekomst.