Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

RSC Anderlecht heeft tot op heden nog geen definitieve nieuwe voorzitter na het ontslag van Wouter Vandenhaute enkele weken geleden. Marc Coucke blijft ondertussen hard werken achter de schermen. Maar is er al nieuws?

Marc Coucke was samen met bevriend arts Luc Colemont te gast in De Tafel van Gert. De primaire insteek was praten over darmkanker en vooral het vermijden van die ziekte.

Marc Coucke te gast in de Tafel van Gert

Maar uiteraard ging het in het programma snel ook over een aantal andere zaken. "Ben je in Knokke geen nieuwe voorzitter voor Anderlecht tegen het lijf gelopen?", vroeg Gert Verhulst zich luidop af. "Of ben je nog altijd op zoek."

Waarop Marc Coucke in lachen wist uit te barsten en daarna meteen het woord nam: "William Boeva is er morgen? Dan hebben we al opnieuw een kandidaat. Of er nieuws is vanop dat front?"

Marc Coucke heeft nog geen nieuws over RSC Anderlecht

"Moest er nieuws zijn, dan had je dat al gelezen. Dat is redelijk mediatiek. Ik ben er volop mee bezig. Ik ga het absoluut zeker zelf alvast niet doen."

"Beter verkopen? Ik heb dat ook gelezen. Ik dank Gilles De Bilde voor de opbouwende tip ...", aldus nog Coucke. Er is dus nog geen nieuws, maar dat mag misschien wel verwacht worden binnen een aantal dagen of weken.