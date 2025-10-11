DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

DAZN en de Pro League zitten momenteel in een lastig parket wat betreft de herverdeling van de tv-rechten. Het streamingplatform liet aan de Pro League weten dat er voorlopig geen commercieel leefbare deal mogelijk is met de telecomoperatoren.

Tegelijk benadrukt DAZN dat het niet van plan is zich volledig terug te trekken, wat goed nieuws is voor de Belgische voetbalfans. Voorlopig verandert er niets aan de manier waarop de wedstrijden worden uitgezonden.

DAZN verzorgt nog steeds zowel de productie als de uitzending via zijn app. Het platform wil echter opnieuw rond de tafel zitten om de voorwaarden van de licentie te heronderhandelen, waardoor de bal nu in het kamp van de Pro League ligt, schrijft De Tijd.

Twee opties op tafel: laat DAZN exclusiviteit vallen?

Een van de opties is dat de profclubs opnieuw proberen te onderhandelen over de prijs. Dat scenario wordt echter als het minst wenselijk gezien: lagere tv-inkomsten zouden een flinke impact hebben op de budgetten van veel clubs. Voor sponsors en clubs is het belangrijk dat het tv-geld op peil blijft.

Een andere mogelijkheid is dat DAZN instemt met het delen van de rechten met een andere speler. Daarmee zou de exclusiviteit vervallen en zouden de wedstrijden op meerdere kanalen te zien zijn, wat de zichtbaarheid voor clubs en sponsors vergroot. De vraag is echter welke partner bereid is om in te stappen en de deal financieel aantrekkelijk te maken.





Het is nu aan de profclubs om een beslissing te nemen. Ze moeten snel handelen, want de competitie is al tien speeldagen ver. Zonder rekening te houden met de play-offs is al een derde van het seizoen voorbij, wat tijdsdruk op de onderhandelingen legt.