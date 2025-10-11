Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

De reorganisatie binnen de medische staf van Anderlecht krijgt stilaan vaste vorm, maar dat gaat niet zonder slachtoffers. Fysiotherapeut Tim Wattez en masseur Kenny Dehaes moeten plaats ruimen in Neerpede.

Beiden waren de voorbije jaren vaste waarden binnen het medische team. Wattez werkte al tien jaar bij paars-wit, terwijl voormalig profwielrenner Dehaes in 2022 toetrad. De ingreep maakt deel uit van de bredere vernieuwing van het zogeheten performance-departement.

Anderlecht wil de medische en fysieke begeleiding naar een hoger niveau tillen, met als hoofddoel minder blessures en betere individuele opvolging. Onder leiding van Head of Performance Bram Geers krijgt dat plan nu concreet vorm.

Twee nieuwe namen in het Performance Department van Anderlecht

Geers, die eerder werkte met Vincent Kompany bij zowel Anderlecht als Burnley en Bayern München, keerde eerder terug naar Neerpede. Hij moet de structuur professionaliseren en het prestatieniveau van de spelers verder optimaliseren. Daarbij krijgt hij versterking van Strength & Conditioning Coach Joris Jellasics en osteopaat-kinesist Vincent Adriaensen, twee nieuwe namen met ervaring in topsportbegeleiding.

De komst van dat duo past in de ambitie om Anderlecht opnieuw op het niveau van Europese topclubs te brengen op vlak van medische omkadering. De club wil blessures sneller opsporen en beter voorkomen, na een seizoen waarin meerdere spelers langdurig out waren.

CEO Sports Tim Borguet benadrukt dat deze vernieuwing essentieel is voor de toekomst van de club. “Bram Geers staat synoniem voor expertise en leiderschap", verklaarde hij op de clubsite. “Hij wordt de sturende stem van één van de meest bepalende departementen bij Anderlecht. We willen Bayern ook danken voor hun constructieve medewerking.”