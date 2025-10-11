Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Rik De Mil is een naam die tegenwoordig bij heel wat topclubs circuleert. Union, Antwerp, AA Gent, zelfs Genk: de vraag is niet of hij naar een grotere club gaat, maar wanneer. De 47-jarige trainer van Charleroi blijkt overal geliefd te zijn, maar wat maakt hem zo bijzonder?

Union ziet in De Mil een ideale opvolger voor Sébastien Pocognoli. Ook AA Gent had hem deze zomer op de radar als alternatief voor Ivan Leko, Antwerp klopte bij hem aan na Leko’s vertrek, en Genk informeerde onlangs naar zijn situatie. Zelfs Anderlecht zou interesse hebben getoond. De Mil lijkt simpelweg overal gegeerd.

Lukas Van Eenoo, middenvelder bij Beerschot, weet waarom dat zo is. “Ik zou het niet snappen mocht een speler hem niet graag hebben als trainer", zegt Van Eenoo, die in het verleden onder De Mil bij Westerlo speelde, in Het Nieuwsblad.

De Mil was voor Van Eenoo de beste trainer in zijn carrière

Hoewel hij toen nauwelijks aan spelen toe kwam, noemt hij hem nog steeds de beste trainer in zijn carrière. Volgens Van Eenoo ligt dat vooral aan de manier waarop De Mil communiceert.

“In zijn communicatie draait hij niet rond de pot. Hij gaat spelers niet naar de mond praten en benoemt wat beter kan.” Die directheid wordt gecombineerd met een sterke sociale aanpak, waardoor de groep goed functioneert.





Een ander verschil met veel andere trainers is dat De Mil álle spelers betrekt. “Er zijn trainers die alleen focussen op de eerste elf en enkele bankzitters. Niet Rik. Hij wil werkelijk álle spelers beter maken. Hij staat niet te dicht bij zijn groep en tegelijkertijd is hij warm", aldus Van Eenoo.