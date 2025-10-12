Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

In een interview met Het Belang van Limburg reageert Johan Boskamp op het vertrek van Sebastien Pocognoli bij Union Saint-Gilloise en de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. Boskamp noemt meerdere namen en plaatst het vertrek van Pocognoli in bredere context.

Sebastien Pocognoli werd zaterdagavond officieel voorgesteld als hoofdtrainer van AS Monaco. Boskamp toont begrip voor deze keuze. “Van zijn kant absoluut. Zo’n kans mag je niet laten liggen als jonge coach”, klinkt het.

In de steek laten

Hij wijst op de instabiliteit van het trainersvak. “Ze kunnen nu wel lopen zeiken dat hij zijn club in het midden van het seizoen in de steek laat, maar hoe vaak laten clubs hun trainer in de steek door hen voor het minste op straat te zetten?”

Ook sportieve en praktische motieven spelen volgens Boskamp een rol. “Hij zal er een pak meer kunnen verdienen en op het vlak van levenskwaliteit en omgeving heeft Monaco ook wel wat meer te bieden dan Brussel.” Tegelijk wijst hij op een minpunt. “Minder leuk is dat er geen kat komt kijken naar hun thuiswedstrijden. Soms zit er maar vijf- à zesduizend man in dat prachtige stadion.”

Nieuwe coach voor Union

Met het vertrek van Pocognoli is Union SG op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Rik De Mil wordt genoemd als voornaamste kandidaat, maar Boskamp noemt ook andere opties. “Philippe Clement en Mark van Bommel zijn ook nog vrij.” Toch verwacht hij een verrassende keuze. “Toch denk ik dat ze weer een wit konijn uit hun hoed gaan toveren. Zoals met Geraerts en Pocognoli zelf.”





“Ik ben benieuwd of ze het voor de zoveelste keer gaan flikken.” Hij benadrukt dat de nieuwe coach meteen aan de slag moet. “Maar wie het ook wordt, hij mag meteen vol aan de bak. Want na die geweldige overwinning op PSV, is het stilletjes bergaf beginnen te gaan met Union. Misschien voelde Pocognoli dat ook wel.”