Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is

David Hubert volgt Sébastien Pocognoli op als coach van Union SG. De situatie lijkt vergezocht, maar is het helemaal niet. Meer zelfs: dit is een win-winsituatie uit het boekje.

Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: Rik De Mil was de eerste keuze voor Union SG. Les Unionistes bleven echter niet bij de pakken zitten toen bleek dat Sporting Charleroi geen zin had om mee te werken.

Is het dan vreemd dat de coach van een degradatiekandidaat - sorry, OH Leuven - de kans krijgt om bij de landskampioen aan de slag te gaan én in de Champions League te werken? Eigenlijk niet.

Héél duidelijke criteria

De criteria van Union voor de nieuwe coach waren héél duidelijk: jong, verzorgd voetbal, tactisch inzicht én met kennis van de Belgische competitie. Voor Hubert: check, check, check en… check!

Bovendien wisten Les Unionistes héél goed dat Hubert en Leuven wél zouden toehappen. De coach wist dat zijn stoel aan Den Dreef aan het wankelen was, terwijl alles en iedereen bij OHL wist dat de kentering héél snel moet komen.





Win-winsituatie uit het boekje

En dus is dit een win-winsituatie uit het boekje. Hubert krijgt dé kans om te bewijzen dat hij in staat is om een topclub te trainen. Leuven kan via een nieuwe coach dan weer aan de weg naar boven beginnen werken.