Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil
De zoektocht naar een opvolger voor Sébastien Pocognoli bij Union SG blijft voortduren. Charleroi-trainer Rik De Mil werd genoemd als topkandidaat, maar volgens Mehdi Bayat, CEO van Charleroi, is een overstap tijdens het seizoen uitgesloten.

De naam van Rik De Mil circuleerde al voor het officiële vertrek van Pocognoli bij Union als diens opvolger. De landskampioen zou hem bovenaan het verlanglijstje hebben geplaatst. Mehdi Bayat bevestigde dat er contact is geweest.

Gesprek met Union over De Mil

“Ik heb met Union gesproken en aangegeven dat Rik tijdens het seizoen niet mag vertrekken en daarmee is de kous af”, stelt hij heel erg duidelijk aan Het Nieuwsblad. Daarmee maakte hij duidelijk dat Charleroi niet bereid is om zijn coach midden in de competitie te laten gaan.

Bayat benadrukte dat Charleroi De Mil een nieuwe kans gaf na zijn vertrek bij Westerlo. Sindsdien presteert De Mil naar behoren bij de Carolo’s, wat volgens Bayat verklaart waarom zijn naam opduikt bij andere clubs. “Het is dan ook niet onlogisch dat zijn naam genoemd wordt telkens er elders een trainer vertrekt.”

Geen trainerswissel tijdens het seizoen bij Charleroi

De algemeen manager van Charleroi liet weten dat hij principieel tegen trainerswissels tijdens het seizoen is. “Alleen is het allerminst mijn gewoonte om midden in een seizoen van trainer te veranderen”, aldus Bayat.

Hij gaf aan dat Union deze houding leek te begrijpen. “En in mijn contacten met Union leek men dat ook te respecteren.”. Daarmee suggereerde hij dat beide clubs het standpunt delen dat stabiliteit voorrang krijgt.

De vraag blijft of Union zich definitief bij dit standpunt neerlegt. De komende dagen wordt verwacht dat de landskampioen een nieuwe trainer zal voorstellen, maar volgens Bayat zal dat zeker De Mil niet zijn.

