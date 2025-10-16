"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure
Foto: © photonews
Twee weken na zijn ongelukkige valpartij tegen Ferencvaros is Zakaria El Ouahdi gestart met zijn revalidatie. De rechtsback van KRC Genk onderging een operatie en hoopt binnen enkele weken opnieuw progressie te boeken.

In de 74ste minuut van het Europa League-duel tegen Ferencvaros kwam El Ouahdi na een duel verkeerd neer op zijn schouder. “Het was een heel pijnlijke val”, stelt hij in Het Belang van Limburg. “Ik ben in mijn carrière al een paar keer gevallen, maar nooit deed dat zo veel pijn.” De eerste diagnose leek hoopgevend, maar na overleg met de chirurg bleek een ingreep noodzakelijk. “Tot we nadien de chirurg spraken, die zei dat het ernstig was en een operatie zich opdrong.”

De operatie vond plaats op zondag 5 oktober. De schade omvatte een scheur in het schouderligament en een verrekking tussen schouderblad en sleutelbeen. “Ook na de operatie had ik nog heel veel pijn”, zegt hij. “Ik vond in mijn ziekenhuisbed maar geen goede lighouding. Ook de volgende dagen heb ik heel moeilijk de slaap kunnen vatten. Ik heb echt op mijn tanden moeten bijten.”

Geen complicaties

Ondanks het advies om langer te blijven, verliet El Ouahdi het ziekenhuis nog dezelfde dag. “Ik mocht nog blijven, maar ik ben niet graag lang op dezelfde plek”, klinkt het. De controle op de club daags nadien verliep zonder complicaties.

De eerste dagen na de operatie waren fysiek bijzonder zwaar. Intussen is er lichte vooruitgang merkbaar. “Ik kan al meer dan in het begin. Ik probeer nog steeds niks te forceren, al maak ik wel bepaalde bewegingen zodat mijn arm en schouder niet voortdurend in dezelfde houding hangen.”

Over mogelijke angst is El Ouahdi duidelijk. “Ik ben nu een beetje bang om een verkeerde beweging te maken. Maar als ik helemaal genezen ben, zal ik niet bang zijn als tegenstanders mij duwen. Ik ga me zeker niet inhouden.”

De chirurg voorziet een herstelperiode van zes tot acht weken. “Voorlopig houd ik het bij rustige oefeningen voor de benen, loop- of veldtrainingen zijn onmogelijk.” Een nieuwe afspraak met de specialist moet duidelijkheid geven over het verdere verloop.

Grote matchen missen

Door de blessure mist El Ouahdi onder meer Europese duels tegen Real Betis en Braga, en het bekerduel tegen RWDM. “Dat zijn inderdaad matchen die je niet elke week speelt. Maar het kan altijd nog erger, want wie weet had ik me in die partijen nog zwaarder geblesseerd”, besluit hij.

Over een concrete terugkeerdatum wil hij zich niet uitspreken. “Liever iets langer revalideren dan te vroeg terugkeren en met pijn blijven spelen.”

