Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

OH Leuven werd verrast door het plotse vertrek van coach David Hubert naar kampioen Union. Voorlopig neemt Hans Somers over, maar Siebe Schrijvers noemt het vertrek "een shock" voor de groep, al begrijpt hij de keuze van zijn ex-trainer.

OH Leuven werd onlangs opgeschrikt door het plotse vertrek van coach David Hubert. De Belgische trainer verliet Leuven voor een avontuur bij de landskampioen, Union.

Er worden enkele namen genoemd als eventuele opvolger, zo zou OHL aan Timmy Simons denken. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd, maar het plan voor dit weekend is heel duidelijk.

Schrijvers is niet blij met het vertrek van Hubert

Hans Somers zal sowieso op de bank zitten voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Hoewel de club met hem voorlopig in goede handen is, kwam het vertrek van Hubert als een grote verrassing. Siebe Schrijvers was er zeker niet blij mee.

"We waren mentaal weer in opbouw, en dat leek in orde te zijn. We keken uit naar de volgende match, en dan komt er nu weer iets bij... Voor veel jongens was dat toch een shock. Maar goed, dat is voetbal", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Of ik het als verraad zie? Totaal niet. We hebben hier met David goed werk geleverd, ook al ziet het er misschien niet zo uit. En laat ons eerlijk zijn: de kampioen... We moeten kunnen toegeven dat het er bij hen momenteel anders uitziet dan hier. Die Champions League is een droom als voetballer, maar ook als trainer", besluit Schrijvers.