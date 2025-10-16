Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven staat na tien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League en zoekt een nieuwe coach na het vertrek van David Hubert naar Union SG. Volgens Het Nieuwsblad is Timmy Simons nu in beeld als mogelijke opvolger.

OH Leuven is op zoek naar een nieuwe trainer. Na tien speeldagen staat de club met acht punten op de voorlaatste plaats, net voor FCV Dender dat drie punten telt.

De Leuvenaars zagen coach David Hubert onlangs vertrekken naar leider Union SG, een opvallende move. Maar de club is dus op zoek naar een waardige vervanger.

Volgt Timmy Simons David Hubert op?

Met Hans Somers heeft OHL al een goede interim-coach, waardoor het rustig aan kan doen in zijn zoektocht. Enkele worden al duidelijk enkele namen genoemd.

Het Nieuwsblad meldt nu dat Timmy Simons in beeld is bij OHL om Hubert op te volgen. Hij vertrok na vorig seizoen plots bij Westerlo, in onderling overleg volgens de club.

Simons is een Belg en kent de Jupiler Pro League goed genoeg, wat van hem een aantrekkelijke kandidaat maakt. Zaterdag zal Somers nog wel sowieso op de bank zitten tegen Club Brugge.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
OH Leuven
Timmy Simons

Meer nieuws

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

17:00
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader De derde helft

Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

16:00
1
📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

15:00
3
De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

15:30
Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

14:40
3
Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
1
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

13:30
Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

12:20
2
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
10
"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" De derde helft

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

12:00
2
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
3
Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

10:00
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

08:40
7
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
2
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30
Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

09:30
1
Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

09:00
Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

08:20
'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

08:00
28
Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

07:40
'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

07:20
4
Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

07:00
Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

06:30
Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

06:00
Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
7
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
9
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

22:00
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
2
Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

17:30
1
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

polvh polvh over "We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion Stigo12 Stigo12 over Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven Joe Joe over Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht Pardia Pardia over Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken Eldonte Eldonte over Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader Madeiros Madeiros over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' Sv1978 Sv1978 over KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn Jasperd Jasperd over Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht Don Doumbia Don Doumbia over Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches Green kill Green kill over KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved