Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

OH Leuven staat na tien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League en zoekt een nieuwe coach na het vertrek van David Hubert naar Union SG. Volgens Het Nieuwsblad is Timmy Simons nu in beeld als mogelijke opvolger.

OH Leuven is op zoek naar een nieuwe trainer. Na tien speeldagen staat de club met acht punten op de voorlaatste plaats, net voor FCV Dender dat drie punten telt.

De Leuvenaars zagen coach David Hubert onlangs vertrekken naar leider Union SG, een opvallende move. Maar de club is dus op zoek naar een waardige vervanger.

Volgt Timmy Simons David Hubert op?

Met Hans Somers heeft OHL al een goede interim-coach, waardoor het rustig aan kan doen in zijn zoektocht. Enkele worden al duidelijk enkele namen genoemd.

Het Nieuwsblad meldt nu dat Timmy Simons in beeld is bij OHL om Hubert op te volgen. Hij vertrok na vorig seizoen plots bij Westerlo, in onderling overleg volgens de club.

Simons is een Belg en kent de Jupiler Pro League goed genoeg, wat van hem een aantrekkelijke kandidaat maakt. Zaterdag zal Somers nog wel sowieso op de bank zitten tegen Club Brugge.