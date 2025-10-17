Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Na iets meer dan twee maanden staat Ibrahim Diakité opnieuw op het trainingsveld. De verdediger van Cercle Brugge brak tegen stadsgenoot Club zijn enkel en heeft de voorbije twee maanden gerevalideerd.

Midden augustus verloor Cercle, na nochtans een prima prestatie, van grote broer Club. Vooral in de eerste helft was Cercle duidelijk de betere ploeg, maar het schoot zichzelf in de voet door een rode kaart voor Kakou.

Nog een domper tijdens die wedstrijd, was het uitvallen van Ibrahim Diakité. De jonge verdediger moest naar de kant met een blessure en het verdict was zwaar: een gebroken enkel en maandenlang revalideren.

Diakité opnieuw op het trainingsveld

Ondertussen zijn we twee maanden verder en komt Cercle naar buiten met positief nieuws. De in Frankrijk geboren Guineeër staat opnieuw op het trainingsveld, voor het eerst sinds het oplopen van zijn blessure.

Dat nieuws heeft de Vereniging zelf laten weten via de officiële kanalen. "Ibrahim begint aan de volgende fase van zijn revalidatie", klinkt het. Een enorme opsteker voor Diakité, die tot voor zijn blessure een vaste waarde was in de verdediging van Onur Cinel.

De partij van komend weekend tegen Racing Genk zal nog wat te vroeg komen. En ook de komende weken hoeven we Diakité nog niet meteen terug te verwachten. Toch hopen ze bij Cercle dat hij snel weer tussen de lijnen verschijnt.