De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

Foto: © photonews

Nicolas Raskin blijft schitteren bij de Rode Duivels nadat hij doorbrak bij Standard. Anderlecht was er echter niet ver van verwijderd om als eerste zijn carrière te lanceren.

Nicolas Raskin, die opnieuw twee geweldige wedstrijden speelde voor het nationale team heeft de volgende interlandpauze al in zijn agenda gemarkeerd. De Rode Duivels zullen namelijk een tussenstop maken in Sclessin om daar het Liechtenstein uit te dagen. Een onmisbare afspraak voor deze Luikenaar die zijn professionele carrière lanceerde bij Standard.

Toen Raskin in 2019 bij de Rouches kwam, had hij al een eerste invalbeurt in de Pro League genoteerd met KAA Gent. Hij was daar trouwens de eerste speler geboren in de 21e eeuw die een optreden maakte in de Belgische competitie. Drie jaar eerder had de middenvelder Standard al een eerste keer verlaten om zich bij het opleidingscentrum van Anderlecht aan te sluiten. Na twee seizoenen in Neerpede sloegen de Buffalo's hun slag.

Niet het juiste moment om door te breken bij Anderlecht

Hij had dus best zijn professionele debuut kunnen maken bij paars-wit. Maar de omstandigheden bepaalden anders: "Ik werk graag samen met Anderlecht, maar voor de ontwikkeling van Nicolas was het beter om naar Gent te gaan. Hein Vanhaezebrouck gaf daar meer kansen aan jongeren dan René Weiler", verklaarde Mogi Bayat destijds, de man achter de operatie.

Het ironische? Vanhaezebrouck verving Weiler drie maanden later bij Anderlecht: "Als ik ook maar een seconde de komst van Hein naar Anderlecht had overwogen, zou ik mijn speler niet aan Gent hebben verkocht", gaf Mogi achteraf toe.

Nicolas Raskin heeft wel met HVH samengewerkt gedurende die drie maanden, maar paradoxaal genoeg was het Yves Vanderhaeghe die hem zijn grote professionele debuut gaf. Met het vervolg dat we kennen.

