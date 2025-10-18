🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

De onderbroken wedstrijd tussen Standard en Antwerp zal begin volgende week worden hervat. De club uit Luik bevestigt dat de resterende minuten achter gesloten deuren zullen worden afgewerkt, conform het federale reglement.

Wedstrijdhervatting na bekerincident

Op vrijdagavond werd het duel tussen Standard en Antwerp stilgelegd in minuut 87. De aanleiding was een incident waarbij een supporter een bekertje richting de scheidsrechter gooide. Standard bevestigde in een officieel bericht dat de wedstrijd komende maandag of dinsdag achter gesloten deuren hervat wordt voor de resterende speelminuten, inclusief de toegevoegde tijd, in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van het federaal reglement.

De exacte datum van de hervatting is nog niet vastgelegd. Volgens de club ligt die beslissing bij de kalendermanager van de Pro League.

Identificatie van de dader

De supporter die verantwoordelijk was voor het incident is intussen geïdentificeerd. Hij is te zien op de beelden hieronder. Standard kondigde aan juridische stappen te ondernemen. “De club zal tegen hem een civiele procedure tot stadionverbod starten, alsook een vordering tot schadevergoeding instellen”, klinkt het in het communiqué.

Het resterende deel van de wedstrijd omvat nog ruim twee minuten reguliere speeltijd en de toegevoegde tijd. De hervatting zal plaatsvinden in een leeg stadion, zonder publiek. De impact van het incident blijft niet beperkt tot het sportieve verloop.





Mogelijke sancties voor Standard

Naast de hervatting van de wedstrijd hangt Standard een stevige bestraffing boven het hoofd. “Sowieso hangt Standard ook een stevige boete en bijkomende sancties – zoals matchen achter gesloten deuren – boven het hoofd bij de Belgische voetbalbond”, schrijft Sporza.