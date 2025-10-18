Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

Pierre François vraagt om een correcte duiding van de gebeurtenissen rond Standard-Antwerp. De general manager van Standard wil dat de context van het gestaakte duel helder en volledig wordt weergegeven.

Reactie op de stopzetting van de wedstrijd

De competitiewedstrijd tussen Standard en Antwerp werd op vrijdagavond onderbroken na herhaalde incidenten met het publiek. De scheidsrechter besloot het duel definitief te staken nadat er opnieuw voorwerpen op het veld werden gegooid. De Belgische voetbalbond kondigde aan dat er een onderzoek loopt naar de omstandigheden van de stopzetting.

Pierre François, general manager van Standard, vraagt om een zorgvuldige benadering van het dossier. Hij stelt bij Sudinfo dat alles heel goed gekaderd moet worden. Daarmee verwijst hij naar de context waarin de incidenten plaatsvonden en de manier waarop de club daarop reageerde.

Perceptie en verantwoordelijkheid

François benadrukt dat hij niet de indruk wil wekken dat Standard zich als slachtoffer opstelt. “Ik wil geen Calimero zijn”, vertelt hij. Hij vraagt om een genuanceerde benadering van de situatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met de spanningen tijdens de wedstrijd. De manager wijst erop dat de club eerder al maatregelen heeft genomen om incidenten te voorkomen.

Volgens François is het belangrijk dat de communicatie rond het dossier niet vervormd wordt. Hij stelt dat de club openstaat voor dialoog met de bond en dat men bereid is om mee te werken aan een correcte afhandeling. De manager benadrukt dat de club haar verantwoordelijkheid niet ontloopt.





Wedstrijd tegen Anderlecht

“Wij komen uit een wedstrijd tegen Anderlecht waarin een duidelijke fout niet werd gefloten, er geen uitsluiting volgde en de VAR niet tussenbeide kwam”, stelt Pierre François. “En gisteravond was er een fase die veel moeilijker te interpreteren is, waarin wij vinden dat onze speler geen enkele intentie had om te kwetsen.”

Een gele kaart, die de ref eerst trok, was volgens François op zijn plaats. “Maar daarna grijpt de VAR in en eindigt het met een uitsluiting, waardoor we opnieuw met tien eindigen. In de context die ik net heb geschetst, brengt dat de gewone supporter in verwarring, die de beslissingen niet begrijpt”, besluit hij.